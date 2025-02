“No quiero ni pensar...”: El comentario que más se repitió en rutina de Chiqui Aguayo y no fueron los garabatos

“A esta hora me cuesta ya seguir a la Chiqui Aguayo.. No quiero ni pensar como lo debe ser para alguien que no es chileno”. Ese fue solo uno de los comentarios que más se repitió en la exitosa rutina de la comediante, durante su segunda vez en el Festival de Viña del Mar.

Es que la humorista que abordó una rutina principalmente enfocada en la maternidad, disparó una batería de chistes a toda velocidad, que a muchos le pareció como si estuviera hablando a una velocidad de “2x”, como se usa en WhatsApp.

“Que show aparte es la lengua de señas en el show de Chiqui Aguayo, sobre todo a la velocidad que ella (la chiqui) habla. La encuentro notable. Además acabo de descubrir lo gracioso que es “hippie” en lengua de señas, y “vieja culiá”. Seca la interprete. #FestivalVina2025“, destacaron también a la intérprete.

Si bien en algunos momentos costaba entender todas las bromas que realizaba, de igual forma conquistó al monstruo de principio a fin y tuvo un peak de sintonía de 40,9 puntos y un promedio de 38.9.

Mandó mensaje a Alberto Plaza

Recordando las críticas por su rutina cargada de garabatos el año 2017, Aguayo reflexionó sobre el uso de improperios y las críticas que recibió.

“Me da rabia el doble estándar del chileno porque se meten en absolutamente en todo. Me da rabia que a nosotras las mujeres comediantes, solamente por ser mujeres, se nos exija hacer reír pero además, hacer reír sin garabatos”, lamentó.

“Esa hueá será para otros países, donde las hueás funcionan la raja, la gente vive feliz, no en este país...”, reflexionó.

Por lo tanto, ante los cuestionamientos de Plaza, le mandó un directo mensaje.

“Mira, con todo respeto Alberto Plaza, ándate a la chucha”, sentenció, generando risa generalizada en la Quinta Vergara.