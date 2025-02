“Yo he sido víctima de lo mismo”: Tonka Tomicic reaparece en Viña y aborda polémica entre Pancho Saavedra y Martín Cárcamo

El inicio de la nueva edición del Festival de Viña del Mar no solo ha estado marcado por la música y el espectáculo, sino también por tensiones entre sus protagonistas.

PUBLICIDAD

Tras la realización de la Gala del Festival, se dio a conocer un conflicto de aquellos, que tendría como protagonistas a los animadores Francisco Saavedra y Martín Cárcamo. Al respecto fue consultada la propia Tonka Tomicic, durante un evento organizado por el medio La Hora, donde la exrostro de Canal 13 fue homenajeada. Si bien lo hizo de manera escueta, la expresentadora de TV se refirió a la polémica que envuelve a sus excolegas.

Según trascendió, el conflicto comenzó cuando Saavedra, animador del Festival de Viña 2024, mostró su descontento al enterarse de que Martín Cárcamo fue elegido por José Antonio Neme (Mega) para presentar a los nuevos anfitriones de la gala, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda. Según se dio a conocer, Saavedra consideró este acto como un desaire, lo que lo llevó a bloquear a Cárcamo en redes sociales y enviarle un mensaje directo expresando su molestia.

En el audio filtrado, Saavedra no ocultó su enojo y calificó la situación como “una mariconada”, agregando que “eso no se hace”, aludiendo al respeto profesional que esperaba entre colegas, según consignó El Filtrador.

En medio de esta polémica, Tonka Tomicic fue abordada por los medios durante un evento organizado por La Hora, donde fue homenajeada por su trayectoria. La animadora, que reapareció públicamente en Viña tras asistir a la gala del festival, fue consultada sobre el conflicto y su respuesta fue cautelosa.

“No tuve tiempo, porque nos estaban gritando que saliéramos”, comentó al explicar que no estaba al tanto del escándalo debido al caótico ingreso al Sporting de Viña del Mar. Sin embargo, no esquivó del todo el tema y agregó: “De esa polémica no lo sé, solo sé que cuando yo saludé a Pancho, Pancho y Martín estaban juntos”.

Al ser consultada sobre el conflicto directo entre los animadores, Tomicic se mostró empática y reflexiva. “No sé de qué lo acusan. Yo he sido víctima de lo mismo, entonces los dimes y diretes... yo creo que hay que ir a la fuente y les tienen que preguntar a ellos”, señaló según consignó Publimetro. Para cerrar, dejó claro que la verdad solo podrá aclararse si los involucrados hablan abiertamente: “En la medida que ellos respondan, todo se va a clarificar”.