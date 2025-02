Ricardo Meruane reaccionó al pifiado paso de George Harris en Viña 2025: “Jamás vas a estar a mi altura”

El humorista chileno Ricardo Meruane, recordado por sus polémicas presentaciones en el Festival de Viña del Mar 2011 y 2016, no quedó indiferente al bochornoso paso del comediante venezolano George Harris por la Quinta Vergara en la edición 2025 del certamen. Harris, quien solo alcanzó a estar 10 minutos sobre el escenario antes de ser sepultado por las pifias del público, terminó abandonando el show entre abucheos y gritos, sin poder retomar su rutina.

Meruane, que sabe bien lo que es enfrentar al temido “monstruo” de Viña, aprovechó el momento para reaccionar en redes sociales. A través de sus historias de Instagram, compartió varias publicaciones de televidentes que, tras el episodio, comenzaron a pedir disculpas públicas a los humoristas chilenos que en su momento también fueron pifiados. “Perdónanos”, “éramos felices y no supimos valorarlo” y “no supimos apreciarte” fueron algunos de los mensajes que el comediante replicó con ironía.

Pero eso no fue todo, y es que posterior a la rutina de Harris, Meruane se dio el tiempo de colgar un video en su cuenta de Instagram, reaccionando a la abucheada presentación del venezolano. “Querido colega, si a ti por esas cosas de la vida no te fue tan bien como esperabas en el Festival de Viña, o definitivamente te fue mal, quiero decirte como consuelo, que jamás vas a estar a mi altura. A mi me fue mal dos veces” , señaló el humorista a modo de broma.

Horas antes del fallido show, Meruane incluso había dado un peculiar consejo a George Harris para enfrentar al exigente público viñamarino. “Compadre, si usted sale arriba de una moto con una mochila de Rappi en la espalda, matai”, señaló a su colega.

Otras reacciones

La comediante Jani Dueñas, quien vivió una situación similar en 2019 al ser pifiada y obligada a abandonar el escenario antes de tiempo, también reaccionó al incidente. A través de su cuenta en X (antes Twitter), escribió un escueto pero contundente mensaje: “Disculpas aceptadas”, en respuesta a los usuarios que revivieron su criticado paso por Viña.

Su publicación superó los 26 mil “me gusta” y generó múltiples reacciones, incluida la de su colega Paloma Salas, quien bromeó escribiendo: “Marc Anthony es yeta”, recordando que el cantante puertorriqueño también abrió la jornada en la que Jani fue abucheada hace seis años.