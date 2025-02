“Por fin te tiraste un chiste bueno”: Jani Dueñas reaccionó a fallida rutina de George Harris en Viña 2025

Tras la fallida rutina de George Harris en la primera noche del Festival de Viña del Mar 2025, el nombre de Jani Dueñas salió nuevamente a la palestra.

La comediante fue pifiada el año 2019 por el monstruo y no logró convencer al público, tal como le ocurrió ahora al venezolano.

Pero, al parecer, a juicio de los cibernautas, Dueñas sería más graciosa que Harris y le escribieron, medio en broma, medio en serio, que no la supieron comprender.

A raíz de esto, la voz de La Divina Comida reaccionó y publicó una respuesta en X, a petición del público. Si bien fue una respuesta escueta, fue suficiente para abuenarse con los espectadores que tiempo atrás pidieron su cabeza, metafóricamente hablando.

“Disculpas aceptadas”, escribió con mayúsculas, junto con un corazón rojo.

"Esto me hizo reír más que todo el show de Harris“, ”Siiiii amiga misma soberbia de ese día. Cómo dijo el tío conductor. NO peleen con el público“, ”jjaja por fin te tiraste un chiste bueno“, ”Jani UD si sabía disculpa no te supimos valorar“, fueron algunas de las respuestas.

George Harris en tanto publicó un sentido mensaje en sus historias de Instagram, comentando que “Se hizo lo que se pudo mi gente. Lo siento mucho. Los amo”, cerró.

George Harris abandonó dos veces

No llevaba ni dos minutos y el humorista George Harris comenzó a recibir las primeras pifias en la primera noche del Festival de Viña del Mar 2025.

Si bien ya había una animadversión en su contra, por sus dichos políticos del pasado, el problema no fue por sino que por su falta de chistes, los cuales no llegaron en los casi 30 minutos que estuvo sobre el escenario de la Quinta Vergara.

El público en su mayoría venezolano lo alentaba a seguir y lo aplaudía a pesar de la falta de humor, pero los pocos chilenos presentes hicieron pesar su negatividad.

El comediante en tanto, se fue contra el público y mandó a comprar a quienes no querían escucharlo y los increpó, decidiendo finalmente a retirarse.

Pero, los animadores no lo dejaron retirarse, pidiéndole al público darle otra oportunidad.

Fue así como estuvo otros 15 minutos más, pero se repitió la misma historia.