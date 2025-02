Pamela Díaz sufre estruendosa caída en comerciales de ‘Hay que decirlo’: “Pedimos desde ya una ambulancia”

En la previa del Festival de Viña del Mar, Pamela Díaz sufrió una brutal caída en el corte comercial de ‘Hay que decirlo’. El incidente ocurrió este domingo por la tarde cuando el espacio de Canal 13 transmitía el furor por la primera noche del magno evento.

PUBLICIDAD

El lamentable hecho fue registrado por las cámaras del programa de televisión. En el video se puede ver a la ‘Fiera’ compartir con el público presente cuando de repente cayó al piso.

“Esto pasó en comerciales, mientras saludábamos al público”, expresó su compañero Nacho Gutiérrez, quien reveló el ataque de risas que se apoderó de Pamela Díaz. Y debido a la estruendosa caída no pudo continuar con sus saludos.

“Pedimos desde ya una ambulancia”, mencionó el conductor. “Mira el colombiano, se asusta”, manifestó Pamela; quien no puedo evitar ver el video que registró del detalle de su traspié.

Reaccionaron a la caída de Pamela Díaz

Al verla en el piso, el resto del equipo de ‘Hay que decirlo’ dejó a un lado la tarea que desempeñaba para ayudarla a levantarse de entre los arbustos que separaba el set del programa de farándula con la calle. Pero al ver que la conductora no sufrió daños producto de la caída continuaron con sus responsabilidades.

Y las reacciones no se hicieron esperar. Una gran cantidad de usuarios señalaron a los panelistas por “crear show”: “Ya no sabe que hacer la señora oye”, “Pobre la Pame, pero me haces reír tu sentido del humor”, “¿Es la única forma de llamar la atención?”, “Se nota que fue a propósito”, “Se tiró, no se cayó”, “Siempre queriendo ser el centro de la mesa”.