“Llené el Movistar... Cállate”: George Harris estuvo a la defensiva en la Quinta Vergara y lanzó polémicas frases contra del público

La rutina de George Harris se convirtió en uno de los momentos más tenso de la primer noche del Festival de Viña del Mar, en donde el comediante no logró cautivar al público de la Quinta Vergara en los 50 minutos que estuvo en el escenario.

De hecho, el humorista venezolano no toleró las pifias constantes que se dejaron escuchar desde que se subió al escenario, y decidió enfrentar al Monstruo.

“¿Vas a estar toda la noche pitándome? Por eso te vas a quedar solo, hueón. Yo no puedo creer que alguien compre una entrada para pitar (pifiar) toda la noche. Se van a quedar sordos, te vas a desinflar. No entiendo, qué les hice. ¿Qué pasó. ¿Cuál es la pelea?“, se desahogó en el show.

“Vamos a calmarnos muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarles la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya yo me voy. No pasa nada. Mi avión sale igualito para Estados Unidos en dos días, no pasa nada. Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que yo me vaya, este es su país y los respeto. Pero yo soy un artista internacional que vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal”, dijo ya en tono más desafiante.

Estas palabras simplemente provocaron que fuera un ambiente mucho más hostil.

Pero eso no es todo, pues minutos después continuó: “Me da risa el que está pitando. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Tengo 20 años haciendo esto. Y aquí en tu país, con toda la rabia que te da que yo esté aquí, llené el Movistar. Cállate”, le dijo a una persona en el público.

Aunque esto no fue todo, ya que uno de los momentos más comentados y que causó indignación en las redes sociales, fue cuando mandó a la gente a comprar bebida o a masturbarse si es que no querían estar en su show.

George se bajó del escenario en dos ocasiones, intentando finalizar su acto. Sin embargo, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda insistieron en que lo intentara una vez, pero no obtuvo buenos resultados y se bajó de la Quinta Vergara sin gaviotas.

Sus palabras en las redes sociales

En este contexto, George Harris decidió realizar un breve descargo a través de sus redes sociales.

“Se hizo lo que se pudo mi gente”, escribió en las historias de Instagram.

“Lo siento mucho, los amo”, cerró su mensaje, adjuntando un corazón con la bandera de Venezuela.