“Creo que es víctima de esto”: Bombo Fica criticó a George Harris y lanza dardos en contra de la producción de Viña

Bombo Fica no se guardó nada y analizó lo que fue la rutina de George Harris en el Festival de Viña del Mar 2025. De pasada, también lanzó algunos dardos en contra de la producción.

El reconocido humorista nacional estuvo como invitado en “Primer Plano”, en donde junto a “El Flaco”, Pamela Jiles, Eva Gómez y Cecilia Gutiérrez hablaron sobre el fracaso de su coelga venezolano en la Quinta Vergara.

“Le están pagando, los traen de Venezuela... hay una cantidad de compatriotas que se dedican a la comedia y que son bastante mejor que él”, comentó de entrada.

“Entonces, no sé cuál es el afán... o sea, si realmente fuera un artista que va a hacer un aporte, me parece maravilloso. Pero lo que mostró no es ningún aporte para el espectáculo nuestro“, agregó.

“¿A quién le estamos haciendo el Festival de Viña? Esa es una pregunta importante”, se preguntó.

¿Fue culpa de la productora?

Acto seguido, Bombo Fica aprovechó las cámaras de CHV para realizar un descargo en contra de la producción a cargo de Viña 2025.

“La percepción que yo tengo es que él es una víctima. (Harris) no es responsable de lo que le pasó en Viña porque a él, seguramente, le contaron un cuento muy lindo, lo compró”.

“Pero la realidad del humor en Viña es dura. O sea, hay compatriotas que fueron tratados sin piedad, a quienes ni siquiera le dieron la oportunidad (de volver a intentarlo)”, criticó.

“Si te están pagando, tienes que presentar un espectáculo que sea realmente ad hoc a lo que la gente quiere ver. Tiene haber un equilibrio, para que todo el mundo lo pueda disfrutar... porque si no es así, se transforma en esto”, comentó.

“Yo lo siento por él, porque creo que él es víctima de esto. Los responsable son aquellos que deciden traerlo y mentirle no solamente a él, sino también al público chileno“, concluyó.