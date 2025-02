“Con todo te voy Viña”: Chiqui Aguayo se llena de fe y advierte que esta noche se presentará en el Festival “con una rutina que está en su punto más dulce”

Aunque ya ha pasado más de un lustro desde que irrumpió con inusitado éxito en el escenario de la Quinta Vergara gracias a una deslenguada rutina humorística, en 2017, Daniela “Chiqui” Aguayo espera con ansias su nueva presentación en el Festival de Viña del Mar 2025.

Será esta noche, inmediatamente después del concierto de apertura que ofrecerá la megaestrella musical chilena, Myriam Hernández; y la competencia folclórica del Festival, que la standupera buscará repetir su galardonada presentación en el escenario viñamarino con una rutina que anticipó llega “en su punto más dulce” para desbordar en risas al público que esta jornada se convertirá en monstruo -tal como lo hizo anoche con el venezolano George Harris- o el mayor aliado de su show.

La propuesta de Chiqui Aguayo

“Yo siempre hago stand up de las cosas que me están pasando, entonces ahora estamos muy atravesados con todo lo que tiene que ver con la maternidad y he conectado mucho con muchas mamás”, adelantó la humorista, quien sin develar el contenido de su espectáculo, dejó algunas joyas para los curiosos periodistas que cubren el evento festivalero.

“Todo lo que uno pueda adelantarles va a hacer que sea menos sorpresivo, pero debo decir que no tiene nada que ver con la (rutina) de 2017”, aclaró.

“Es una rutina que es absolutamente vivencial, que siento que desde ese lugar tan particular podría, incluso, hacerse universal”, agregó la humorista, quien sinceró que, tal como la del año pasado, esta versión del Festival de Viña del Mar pudo tener a la misma cantidad de comediantes mujeres como hombres.

“Me hubiera gustado que este año hubiera paridad también. Hay mucha comedia femenina, que debería tener lugar en el Festival de Viña”, concluyó.

Cabe destacar que aparte de la competencia folclórica y los shows de Myriam Hernández y Chiqui Aguayo, la segunda noche de Viña 2025 contemplará la competencia internacional y a la dupla mexicana de Ha*Ash.