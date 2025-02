Carmen Zabala niega haber empujado a activista en gala de Viña: “No hice nada en contra de nadie”

Como ha sido la tónica tras la Gala de Viña del Mar 2025, con las acusaciones y denuncias de mala organización por las horas de espera, empujones, etc., ahora surgió otra polémica, protagonizada por Valentina Muñoz Rabanal, conocida como “Chica Rosadita”.

La influencer denunció un tenso enfrentamiento con la actriz Carmen Zabala durante la espera para desfilar en la alfombra roja.

Originalmente me tocaba salir después de Daniela Nicolás, pero la actriz Carmen Zabala no me dejó pasar, me empujó y me pisó”, aseguró Valentina, visiblemente afectada.

El conflicto no terminó ahí. La activista detalló que Zabala, acompañada por su pareja, el actor Nicolás Oyarzún, y otros dos colegas, habría tenido un altercado con el equipo de producción. “Después se acercó al productor y le gritó que ‘si no la hacían pasar ahora, se iban a ir’, mientras fumaban encima del resto de los asistentes”, agregó Muñoz.

La respuesta de Carmen Zabala

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de Mega indicó que “ya es de público conocimiento las dificultades que hubo en el backstage en la Gala 2025. Había un mar de personas tratando de pasar a la rampa. Muchas estuvimos horas esperando, hubo instrucciones poco claras e incluso contradictorias a ratos”.

“Yo subí cuando me indicaron subir, no me salté la fila. No empujé a nadie, no hice nada en contra de nadie, tampoco increpé a nadie. Sólo hablé lo que correspondía con la producción de la Gala”, agregó.

Zabala puntualizó que “quienes me conocen saben cómo me relaciono con la personas, no grito, no empujo ni ando pisoteando a nadie. No tengo más comentarios al respecto, creo que el contexto y los casos que se han conocido hablan por sí solos”.

“Lamento mucho que ella haya tenido que pasar por esto igual que todos, y sentir que la empujaron. La verdad no hubo intención alguna de eso”, sentenció.