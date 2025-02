“Avísenle a Rafael Araneda...”: Los comentarios que más repitieron en redes sobre el Tío Conductor

PUBLICIDAD

Su voz fuerte, que para algunos es considerada como gritos de tomo y lomo, fue el comentario que más se repitió en las redes sociales, quienes convirtieron el nombre de Rafael Araneda en trending topic, y fueron implacables con su desempeño.

"Avísenle al Rafael Araneda que tiene micrófono que no es necesario gritar por favor #Vina2025", "Me carga lo gritón que es Rafael Araneda... innecesario", "Donde se le baja el volumen al Rafael Araneda… me caaaarga", "Será posible que la Superintendencia del Medio Ambiente le curse una multa a Rafael Araneda por ruidos molestos? Que manera de gritar, escribieron.

Aunque, hubo otros más drásticos aún y fueron enfáticos en decir que Karen Doggenweiler debería haber animado en solitario.

Eso sí, no todos fueron lapidarios. También uno que otro lo defendió.

Y como un hecho inédito en la historia de las 64 ediciones del certamen, fue la primera mujer en abrir la ceremonia y presentar a su compañero. En este caso, un viejo conocido del festival, su dupla Rafael Araneda.

“No voy a estar sola, me va a acompañar un amigo entrañable, un amigo de años”, dijo presentando al animador, quien también animó Viña los años 2011 y 2018.

Ahí, de un elegante smoking y humita apareció el “tío conductor”, con su energía y voz característica.