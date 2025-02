“Arrogante, fome, mal educado”: Willy Sabor se sumó a las críticas y analizó sin filtro la rutina de George Harris en el Festival de Viña

A las 23:49 horas George Harris apareció en el escenario de la Quinta Vergara, dando puntapié a las rutinas de humor que serán parte del Festival de Viña del Mar 2025. Eso sí, nada terminó como él esperaba.

El espectáculo terminó entre abucheos y con una actitud muy a la defensiva de parte del comediante venezolano hacia el público que estaba presente en la jornada, quienes estaban pifiando.

“Me da risa el que está pitando. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Tengo 20 años haciendo esto. Y aquí en tu país, con toda la rabia que te da que yo esté aquí, llené el Movistar. Cállate”, fueron parte de las palabras que le dijo el extranjero a una de las personas.

Asimismo, generó rechazo en las redes sociales por sus dichos en tono sexual.

Finalmente, después de casi una hora arriba del escenario y dos intervenciones de los animadores, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, George Harris se bajó de la Quinta Vergara sin ninguna gaviota.

Las palabras de Willy

Una de las personas que pudo presenciar el show del venezolano fue Willy Sabor, quien no dudó en criticar la actitud que tuvo el comediante en el escenario más importante de nuestro país.

El panelista del programa “Hay que decirlo!” de Canal 13 conversó con LUN sobre lo sucedido, y señaló: “Sabes lo que pasa es que no hubo chistes, no había nada. Con respeto a los venezolanos, pero ahí no hay humor. No estamos acostumbrados a escuchar a alguien hablar así o el humor en Venezuela quizás es así y ellos se ríen“, explicó.

“El que se pica pierde. Lo peor que pudo hacer es insultar al público. Fue extraño eso. Arrogante, fome, mal educado. Malo, malo su show. Después el karaoke, un sinsentido. Yo trataba de escucharlo, de concentrarme, pero no había chistes, no había remate. No se preparó“, aseguró el rostro de la señal.