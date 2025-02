“Te lo digo en tu cara”: Pamela Díaz enfrenta a Daniella Campos por dichos sobre su melliza Denisse

En el más reciente capítulo de "Hay que Decirlo“, Pamela Díaz y Daniella Campos protagonizaron un tenso cara a cara luego de que la animadora del espacio de Canal 13 cuestionara a la invitada por los dichos sobre su melliza Denisse.

Todo comenzó la semana pasada, cuando “La Fiera” se refirió a a la relación de las exmodelos.

"Si no te juntas hace 20 años con tu hermana, cállate. Es simple. Denisse Campos es lo que vemos, Denisse nunca ha sido distinta, es transparente, cara de palo, se equivoca, es desfachatada", fueron las palabras de Pamela el pasado 12 de febrero.

En este contexto, es donde Díaz volvió a reiterar sus dichos, pero esta vez en presencia de Daniella.

“Te lo digo en tu cara, cuando uno no tiene relación con una persona de su familia por 20 años, yo siento que cuando tú hablas de ella, tú te alimentas en esto, porque al final sabemos como es esto... yo dije callemos porque al final no le ayuda en nada (a Denisse)”.

“Uno como hermana, prefiero tener distancia, callarme, porque tú sabes lo que va a pasar y tú también sabes lo que va a pasar”, expresó.

Por su parte, Campos escuchó los dichos de la animadora y expuso que ella rechazó una millonaria oferta por hablar sobre Denisse, destacando que solamente ha hablado de la situación en el espacio de Canal 13 y en ”Zona de Estrellas” donde es panelista.

“A mí me invitaron a tres programas la semana pasada, y creo que es la vez que más plata me han ofrecido de un programa, y dije que no porque no me voy a enfrentar a mi hermana, y no sería justo para ella”, aseguró Campos.

“Pero todos los días lo están haciendo hablando de ella”, respondió Pamela.

Sin embargo, Daniella siguió con su punto: “Pero yo trabajo en un programa igual que tú, y sabes como es esto, y mis compañeros tenían la obligación de tratar el tema...la verdad yo no pongo ningún tabú... si yo me voy a sentar en un panel a hablar de lo que pasa en tu vida o en la de otros”, expresó.

“Claro la farándula es entretenida, hasta que te toca, porque cuando te toca siempre es doloroso”, reflexionó Campos.