Diego Urrutia le responde a Ignacia Michelson sobre la supuesta insinuación a chica reality: “No era yo”

Ignacia Michelson ha sabido cómo llamar la atención en las últimas horas. A través de las redes sociales se viralizó una entrevista de la influencer al programa ‘Entérate TV’. Y fue en la misma donde se refirió al supuesto comportamiento de Diego Urrutia en una fiesta.

De acuerdo con la chica reality, el pololo de Carla Jara habría tenido una actitud sospechosa con Skarleth Labra, la ex Gran Hermano; a quien supuestamente se le intentó acercar. La DJ mencionó que el episodio tuvo lugar en diciembre.

“Nos fuimos a tomar unos shots y bajamos, donde estaban otros amigos, y cuando íbamos, yo llevaba a la Skarleth, y estaba este hombre (Diego Urrutia). Le empezó a tocar el hombro a la Skarleth”, expresó Ignacia Michelson.

Ignacia Michelson. Fuente: Instagram @lamichelson11.

Diego Urrutia no se quedó callado

Según la DJ, Skarleth Labra no se dio cuenta. “Porque estábamos enfiestadas todas. Le tocaba el hombro como joteándola. Yo lo vi porque estaba detrás de ella”, agregó. Y en vista del revuelo que se generó, Diego Urrutia rompió el silencio para desmentir sus palabras.

En una publicación, el humorista aseguró que no era él. Además, hizo énfasis en que desde hace más de un año no asiste a ese tipo de fiestas. “No era yo. ¡Yo no salgo hace más de 1 año, menos a una fiesta electrónica!”, expresó el comediante; quien en los últimos días generó rumores de compromiso con Carla Jara al dejarse ver con ramo de flores en mano y arrodillado en un restaurante.

Y los usuarios no tardaron en respaldar a Diego Urrutia: “La Michelson no tiene más contenido que hablar peste de las parejas”, “El chisme malo”, “Ay ya Michelson, si solo le tocó el hombro para saludarla”, “La Michelson no haya que decir para seguir en la palestra”, “Dramática total”, “Hay gente exagerada y la Michelson”.