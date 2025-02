“Con eso me di pagada de por vida”: Carolina de Moras recordó el encantador gesto de un artista en el Festival de Viña

Una de las últimas animadoras del Festival de Viña del Mar, Carolina de Moras, se sentó junto a Karen Doggenweiler para el programa “Camino a Viña”. La actual animadora escuchó las historias de su antecesora, quien entregó diversas anécdotas con los artistas que pisaron la Quinta Vergara.

PUBLICIDAD

La periodista quería saber quién era el cantante que encontró más guapo por su paso en el Festival, y el nombre que vino a la mente de Carolina fue Ricardo Arjona. “Es bien guapetón en persona, es alto, robusto, musculoso, tiene harta testosterona“, argumentó.

Sin embargo, su atractivo no pasa por su personalidad según De Moras. Al ser consultada por alguno que haya sido pesado, también respondió Arjona. “Arjona es pesadito“, comentó y reveló que lo conocía desde antes.

“En un momento, comprenderás el furor que produce Arjona, yo me acerco y le digo ‘necesitamos calmar un poco al público ¿Vas a cantar otra?’ y me dice ‘no, yo me voy’“, reveló sobre lo sucedido con el cantante cuando la gente pedía otra canción.

“Para que sepa la gente, y no le exija a los animadores. No es culpa de los animadores, ni de la producción, son los artistas que no quieren quedarse arriba por contrato”, explicó.

Carolina de Moras y Maluma Captura: Camino a Viña de Mega

El gesto de Maluma

Por otro lado, Carolina De Moras rescató el gesto de otro artista que es considerado internacionalmente como atractivo. La animadora recordó el momento en que Maluma le cantó “Feliz Cumpleaños” durante su paso por la Quinta Vergara.

Karen le mostró un video del momento, y Carolina confesó que se sentía nerviosa, a pesar de que el cantante era menor que ella.

PUBLICIDAD

“Yo con eso me di pagada de por vida”, dijo sobre el canto que lideró Maluma para celebrar su nuevo año. “Cada año que no celebré mi cumpleaños por estar en febrero, valió la pena”, añadió.

“Le sentía el olor, huele rico, pero imagínate el sex appeal de ese cabro. Qué no le dije“, confesó. Carolina comentó que tuvo que redireccionar la atención al público, por lo que pidió que volviera a cantarle a las mujeres del público.

“Traté de ser generosa, no quería compartirlo, me costó. El camarín era chiquitito, pero podíamos invitarlo para tomar una tacita de café“, cerró entre risas.