¿Pasó el Día de San Valentín con Jorge Valdivia?: Daniela Aránguiz contó la firme sobre sus planes para la fecha

Ayer fue el Día de San Valentín, por lo que todas las parejas se reunieron para celebrar esta importante fecha. Junto a estos, también lo hicieron los faranduleros como Francisco Kaminski y Camila Andrade; Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos; incluso Joaquín Lavín León con Cathy Barriga.

Por lo mismo, las mentes curiosas de “ Hay que decirlo ” de Canal 13 se preguntaron sobre una expareja que está más cerca que nunca: Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, quien volvió al hogar familiar para cumplir su medida cautelar de arresto domiciliario total.

Daniela Aránguiz Captura: Hay que decirlo

Este viernes, ellos fueron a consultarle a la panelista de “Only Fama”, sobre cómo va a pasar el Día del Amor. “Es algo sensible para mí”, partió bromeando, “imagínate pasar el 14 de febrero sola, sin pareja. Siempre es triste. No me llegó ni un chocolate de luca”, continuó.

Ya poniéndose más seria, Aránguiz señaló que de todos modos, su jornada laboral en “Only Fama” se interpone con cualquier posible celebración de San Valentín. “Entro a las 6 de la tarde y salgo a las 2 de la mañana del canal. Así que por lo menos se me va a pasar colado”.

“Pero buen panorama, trabajando. Con el amor de mi vida. Sí po’, conmigo misma”, remató la también panelista de “Sígueme”.

¿Lo pasará con Jorge Valdivia?

Ella recalcó que su tarde llegada a su casa mata cualquier potencial panorama. “A las 2 de la mañana van a estar todos durmiendo. El único que me sale a recibir es el gato, así que imposible”, comentó.

A pesar de no celebrar ella el Día de San Valentín, le deseó a las parejas un lindo día. Pero bueno, les mando besitos a todos, que pasen un lindo lindo Día del Amor".

“Yo me quedo con el amor más grande del mundo, que soy yo y mis hijos. Que es un amor para siempre”, señaló.

No podía faltar la pregunta sobre Jorge Valdivia, por lo que Daniela respondió que “yo lo amo, pero como el papá de mis hijos. Nada romántico hace muchos años. Pero lo quiero muchísimo, siempre va a estar en mi corazón”, cerró.