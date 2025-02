“No entendía qué iba a hacer”: aseguran que Carla Jara no firmó su renovación en TVN porque “se le habrían subido los humos a la cabeza”

Pese a que no se ha conocido una versión oficial respecto de los motivos detrás de la situación contractual de Carla Jara en TVN, de quien algunos medios faranduleros afirmaron no haber alcanzado un acuerdo para firmar su renovación para este año con la estación pública, un panelista del programa “Plan Perfecto” aseguró que a la mediática “se le habrían subido los humos a la cabeza” y que por este motivo quedó al margen de la programación del canal.

Fue el periodista Pablo Candia quien aseveró que Jara “no estaría conforme con su rol en TVN para esta nueva temporada 2025. A Carla Jara se le habrían subido los humitos a la cabeza”, luego de haber recibido elogiosos comentarios por su reemplazo en la conducción del matinal del canal durante las primeras semanas de este año y ser una destacada figura en el programa “Vive Olmué”.

¿Por qué Carla Jara no renovó con TVN?

“Tengo información que la semana pasada Carla debería haber firmado su contrato 2025 en TVN, pero la chiquilla no lo firmó porque no estaba de acuerdo con su rol”, informó Candia, quien expuso en el espacio de espectáculos de CHV que Jara “no entendía qué es lo que iba a hacer dentro de los programas que estaba pronosticado que estuviera (...) al parecer, no seguiría en TVN”.

Carla debería haber firmado su contrato 2025 en TVN, pero la chiquilla no lo firmó porque no estaba de acuerdo con su rol — Pablo Candia

Espacios que Carla ya había sincerado a mediados de esta semana en conversación con publimetro.cl, donde aseveró que “no he firmado el contrato desde marzo en adelante, pero obviamente que están las conversaciones, están las ganas”.

“Yo tengo muchas ganas de estar en este nuevo proyecto de matinal, que ahora va a ir dividido en la mañana hasta las 11:00 horas, y de las 11:00 hasta la una de la tarde con el Huevo (Fuenzalida)”, dijo en aquella ocasión.