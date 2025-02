“¿Cómo va a ser mío?“: Joaquín Méndez sorprendió a su pareja con costoso regalo por San Valentín

Este 14 de febrero cada pareja pasó San Valentín a su manera, algunas en la intimidad y otras a lo grande, dejando registro en sus redes sociales. Y precisamente así fue el caso de Joaquín Méndez, el rostro televisivo de Mega y conductor de “La Hora De Jugar”.

Específicamente, el argentino sorprendió a Amanda Martínez, su novia, con un millonario regalo. Tan grande fue el presente que la odontóloga de profesión dudó si lo que vivía era realidad o se trataba de una broma más de Joaquín, que ya tiene mala fama por realizar situaciones humorísticas.

“Hoy es un día especial. Sigue las pistas”, decía un papel escrito por el trasandino que leyó Amanda.

De esta manera, la mujer fue encontrando nuevos post-it con mensajes: “Cada día a tu lado es una aventura”, “Casi 4 años de relación y seguimos trabajando para mejorar”, “Cada viaje juntos son nuestros mejores recuerdos” y “Feliz San Valentín: ve hacia afuera”.

Tras esto, Martínez salió al patio y se topó con un auto color negro mate. “Por más viajes juntos”, decía el mensaje pegado al vehículo.

“Es tuyo”, le señaló Méndez. Frente a esto, un tanto desconcertada, la chica respondió “¿cómo va a ser mío, Joaquín? No. Toma”.

“Te lo juro por el amor de Dios ¿cómo voy a huevear con tanto coso? (sic)”, respondió el exparticipante de ‘¿Volverías Con Tu Ex?‘.

“Me dijiste negro mate y no existe: tuve que mandar a ponerle negro mate... No sabés lo caro que me salió”, siguió Joaquín, en un acento humorístico.

Después de unos minutos, Joaquín dijo en el video que “todavía la Mandi me dice si es real el auto”. Amanda le contestó: “Pero es que ¿cómo? Imposible creerte, si me agarrai’ pal’ hueveo todo el día“.

Este tierno y costoso gesto de Joaquín se llenó de lindos comentarios, apreciando la relación que mantienen.