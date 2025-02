¿Flechados por Cupido? Emilia Dides responde a los rumores de romance con Sammis Reyes

En vísperas de San Valentín, la fecha más romántica del año, se desataron rumores de una nueva posible pareja en la farándula.

Tanto la Miss Universo Chile, Emilia Dides y el deportista Sammis Reyes están en la mira de todos por el supuesto romance que habría iniciado.

Pablo Candia en el programa “Plan Perfecto”, se refirió a la fotografía compartida por el jugador de la NFL abrazada a una joven que lució vestimenta con capucha, como tratando de ocultar su identidad. Ella apareció posando su mano en el pecho del galán.

Pero la imagen incluyó un detalle curioso: el anillo que se vio en la mano de la chiquilla, y que precisamente se le ha visto lucir a la reina de belleza, según la sospechas también filtradas por InFama Chile.

¿Flechados por Cupido? Crecen los rumores de romance entre Emilia Dides y Sammis Reyes Instagram Sammis Dides

De acuerdo con el panelista de “Plan Perfecto”, ambos famosos se notan cada vez más cerca. “Tenemos información de que les ha visto juntos, el fin de semana pasado también”,.

Al ser consultada vía mensaje, la reina de belleza contestó: “Jajaja, no baby, no tengo nada que decir al respecto”, expresó junto a un emoji de corazón. La además cantante habría evadido el tema y se enfocó en su próxima participación en el Festival de Viña del Mar.

Para Candia, la respuesta de Dides dejó muchas dudas. “En primera instancia no me lo niega, no me dice que no, no me desmiente”. Los panelistas también alimentaron sospechas asegurando haber visto a los dos famosos entrenando juntos. “Están juntos”.

¡Qué viva el amor!

En medio de los rumores, los seguidores parecieron apoyar a la posible nueva pareja de la farándula.

“Qué lindos super pareja me encantan son super humildes y cercanos, demasiado talentosos“, ”Perfectos", "Sería una muy linda pareja“, ”Lo decreté“, opinaron en Instagram.