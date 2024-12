“Va de santa paloma y es envidiosa”: Gala Caldirola explotó en contra de Faloon Larraguibel en “Palabra de Honor”

Gala Caldirola se lanzó con todo en contra de Faloon Larraguibel en “Palabra de Honor”, esto tras los comentarios de la exchica “Yingo” en su contra.

Según el adelanto del nuevo capítulo, todo partió cuando la exZonal Latina acusó a la española de necesitar un hombre en cada reality.

En este contexto, es donde Gala explota con sus amigos y amigas del encierro, asegurando que su compañera de encierro siempre va por hombres comprometidos.

“Y ella, ¿qué está haciendo con el Fabio si ni siquiera le gusta? También con Rai, que teníamos algo y no le importó nada, le calentó la sopa a todo el reality”, expuso.

“Yo voy de frente, yo no me hago la webona mientras que ella va de santa paloma y es envidiosa. Hombre que tiene pareja, ahí va a meterse”, declarará la española, dejando claro que la rivalidad está recién iniciando.

Cabe recordar que ambas comenzaron su enemistad durante el reality “¿Ganar o Servir?”, cuando hubo un leve coqueteo entre Raimduno y Faloon, esto mientras Gala aún sentía cosas por el exGran Hermano.

Gala y su pelea con Dani Requena

Aunque no es primera vez que Gala se enoja en este nuevo reality, y es que hace solamente un par de capítulos que la vimos discutiendo con Daniela Requena tras tratar a sus amigos de ser unas personas “no humildes”.

Esta pelea se dio un poco antes de la competencia femenina, en donde la nueva recluta confesó que sentía “mala vibra” de parte de ciertos compañeros.

“En cuanto a la convivencia, la cosa está que arde pero yo soy puro fuego. Creo que soy la europea más latina, me he sentido más cómoda con el team Latin, porque los veo más humildes y bondadosos. Yo soy una persona que pese a que me gusten las estrategias, me gusta ir de corazón”, expresó la nueva participante, provocando una cara de desagrado de Cardirola.

“Pero tía, ¿cómo vas a decir que ellos son más humildes? ¿Dónde está tu humildad, si llegaste al primer día tratando de crear un problema en una pareja? Eso me parece mucho más falto de humildad y de respeto que nosotros, que no te hemos hecho nada a ti. La única que entró arriba de la pelota y faltando el respeto eres tú, los demás te aplauden sólo porque les cae mal Oriana. No digas que nos falta humildad, porque no es cierto”, le replicó Gala.

Tras un rato en la tensa dinámica, Dani le comentó a Gala que “más falto de respeto es lo que hiciste tú hace unos años cuando te liaste al novio de Oriana en un jacuzzi y no bailar en forma de humor”, lanzó, recordando cuando la exesposa de Mauricio Isla tuvo un romance con Luis Mateucci, expareja de Marzoli.