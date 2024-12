Sergio Rojas se sinceró tras la abrupta salida de “Palabra de Honor” y evaluó su participación: “Era ir a meterme a un grupo de hienas y no tenía miedo”

“Fue una experiencia dura, no sabía lo que era participar dentro de un reality”, con estas palabras el periodista de farándula Sergio Rojas, comenzó a hacer una evaluación de su paso por el reality show de Canal 13, “Palabra de Honor”, del cual pese a las diferencias de físico -que él mismo reconoció- frente a sus compañeros, salió por una complicada lesión y no por una competencia como creyó en un inicio.

Tras su salida, Sergio Rojas se dio un momento para conversar con Publimetro.cl y contestar algunas preguntas sobre su paso por el espacio de telerrealidad, el que no estuvo exento de polémicas, ya que fiel a su estilo, enfrentó a todos los personajes de los cuales habitualmente habla en televisión.

“Creo que efectivamente existen animales de reality, gente que se prepara, que hace una carrera para estar dentro, física y mentalmente. Creo que duré lo que tenía que durar porque si no hubiera terminado directamente desde el reality al Peral (...) Lo pasé muy bien porque en mi vida había visto cuerpos tan esculturales como los que vi dentro de ese reality y probablemente no los vea antes de que me muera”, señaló en una primera evaluación de lo que fue pasar por “Palabra de Honor”.

“Fui a hacer mi pega, a trabajar, no a un all-inclusive como algunos han dicho”

En tanto, sobre la convivencia con personajes altamente conflictivos como Oriana Marzoli y a quienes él calificó como su “clan”, Sergio Rojas señaló que él fue a hacer su trabajo, que pese a todo “estuvo entretenido”.

Sergio Rojas y Oriana Marzoli Gentileza: Canal 13

“Fue un show espectacular, creo que fue un show para la gente también, hice lo que tenía que hacer, hablé con quien tenía que hablar, desenmascaré a quien tenía que desenmascarar, fui a hacer mi pega, fui a trabajar, no fui a un all-inclusive como algunos han dicho, fui a trabajar y estoy muy contento con el desempeño que tuve dentro”, aseguró Rojas.

En tanto, sobre los encontrones al interior del programa, el periodista de farándula indicó que su intención siempre fue ir de frente.

“Si quieren decirme algún insulto, háganlo pero de cara, si vamos a pelear, peleamos de frente y a mano limpia, porque me parece que esa es la manera en que uno además construye una sociedad. Un reality es un experimento social pero también el reflejo de lo que queremos construir, entonces cuando yo peleo con ellos o peleo con una Oriana, no peleo con Oriana Marzolli, peleo con el arribismo, peleo con el tratar de hacer diferencias de clases, peleo con esto de yo quiero ser europea versus ustedes que no han vivido en Italia (...) Yo al menos dije todo lo que pensaba y todo lo que tenía que decirle a quien tenía que decirle en su cara”, agregó.

“Pensé que iba a ser el Carlalí de Palabra de Honor”

Finalmente, sobre su abrupta salida, Sergio Rojas aseguró que lo tomó como “una señal divina, me parece que era el tiempo necesario, era lo que había que estar, se hizo lo que se tenía que hacer y después ya era empezar a entrar en conflictos que la verdad no tenía ningún sentido, yo ingresé con un propósito que tenía que ver con ser un periodista que vive una experiencia reality y además de eso poder tener de frente a personajes que yo hablo usualmente en mi programa”.

Sergio Rojas

En ese sentido, dijo que no tenía miedo de enfrentarse a “un grupo de hienas”, añadiendo que “siempre dije que era ir a meterme a un grupo de hienas, a una cueva de hienas y no tenía miedo, creo que resultó todo bien, creo que también fueron muy respetuosos, que pudieron abrir su corazón y yo también pude conocer otra parte que tiene que ver más con lo humano que con el personaje farandulero”.

El periodista Sergio Rojas puntualizó además que siempre pensó que iba a salir en la primera competencia, y que “me iba a transformar en la Carlalí de Palabra de Honor, cuando vi el nivel de competencia y vi el nivel de mis compañeros. Ojalá que el próximo reality de Canal 13 sea en alguna isla paradisíaca y se trate de tener buena onda, buenas relaciones y conocernos íntimamente con todos, pero desde lo físico, no desde lo militar”, cerró reflexionando.