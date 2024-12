“Es mi fuente de inspiración”: Hijo mayor de Luis Jara se sincera sobre su relación amorosa

Luis Felipe Jara Hasbún es el hijo mayor del reconocido cantante nacional y presentador de televisión Lucho Jara. El joven de 27 años, quien se encuentra viviendo en Miami, Estados Unidos, al igual que su padre, destaca en la música, conocido como “Mellow”.

PUBLICIDAD

Aunque el artista vive en Norteamérica, actualmente se encuentra en Chile, puesto que viajó para estar con su progenitor, jurado de “Mi Nombre Es” (TVN), y aprovechar juntos los festivos de Navidad y Año Nuevo.

Ante “FMDOS”, Jara Hasbún se sinceró respecto a su relación amorosa, asegurando que está pololeando, algo que le ha servido de inspiración para continuar con sus proyectos musicales .

“A la radio del amor le puedo decir que mi corazón está lleno, estoy felizmente emparejado con la que actualmente es mi pareja”, confesó Luis Felipe.

Sumado a esto, reconoció que su pareja es quien lo ha motivado para seguir firme en su carrera artística: “ Es mi fuente de inspiración ”.

“Para mí es un orgullo, es la otra cara de la moneda, aquí (Premios MUSA en TVN) lo estamos viendo en la tele, Olmué es como el lado b por así decirlo, que es la música”, aseveró de manera exclusiva en el medio señalado.

“Me encantaría estar en primera fila”

Tristemente, el hijo de Luis Jara dijo que no podrá ver a su padre desde El Patagual en el Festival del Huaso de Omué 2025, porque deberá volver al país del ‘Tío Sam’: “Es una lástima que no voy a estar en Chile (en esa fecha) porque yo vivo fuera, pero me encantaría estar en primera fila cantando todas sus canciones”, sentenció.

Cabe recordar que el autor de éxitos como “Un Golpe De Suerte” (1992), “Ámame” (1992), “No Sé Olvidarte” (2002), “Enamorado” (2019), entre otros, será parte de la tercera noche del festival de la Quinta Región, jornada que compartirá con Yolanda Carmín (humorista) y Paula Rivas (cantante chilena de música tropical).