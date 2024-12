“A recuperar la ternura y la alegría”: Gabriel Cañas se despidió de “El señor de la Querencia” con un honesto mensaje

Este jueves se emitió el último episodio de la teleserie nocturna de Mega, “El Señor de la Querencia", que es un remake de la exitosa producción de TVN. Esto marcó el final del personaje titular, quien fue asesinado por su esposa Leonor.

El actor que le dio vida al personaje, y villano, principal de la serie, Gabriel Cañas, se despidió de José Luis Echeñique a través de su cuenta de Instagram con un sincero mensaje que deja entrever el grado de dificultad que tiene haberlo

interpretado.

“Al fin hoy es el fin (jueves). Ahora a cultivarse a recuperar la ternura y la alegría. A recuperar el teatro, mis amigos, mi familia. Gracias a los que me contuvieron, Gracias a los que nos acompañaron. Fin", escribió brevemente en una imagen donde lo retrata acostado en el pasto que llegaba a cubrir sus facciones.

Las secuelas de “El Señor de la Querencia

No es un misterio que la grabación de la primera versión de “El Señor de la Querencia" tuvo fuertes consecuencias para los actores, y una de las actrices que le dio vida a una villana de la producción, Bárbara Ruiz-Tagle, se sinceró sobre las repercusiones que tuvo el papel.

Fue heavy, hay dos cosas ahí importantes: esa teleserie fue muy exigente emocionalmente. Me da rabia decirlo, pero también puede ser que habían muy pocas herramientas y contención para hacer personajes de esa índole”, agregó.

“Estábamos diez horas al día en una tecla de la maldad, en la tecla del abuso, de la violencia; y siempre me preguntaba: ‘¿cómo le explico a mi cuerpo que esto es una mentira?’”, señaló sobre la teleserie.

Al explicar qué sentía con esta teleserie, ella señaló que a su cuerpo le costaba salir de esta tonalidad de abuso que tocaban las escenas de la ficción. “Ahí me quedó un poco la escoba de decir: ‘OK, sí, son las ocho de la tarde, me voy a mi casa’, pero a mí no se me salía la Leontina, y los gritos de José Luis tampoco se me iban", reveló.

“Entonces me daban pesadillas, empecé a bajar mucho de peso y ahí es cuando se transgrede, uno pasa una línea donde se te hace súper difícil decir ‘es mi pega’. Súper difícil”, enfatizó la actriz.