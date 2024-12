“Yo no vengo de una familia de actores ni directores”: Simón Pešutić por su buen presente profesional

Hace poco más de una semana, específicamente el 25 de noviembre, se estrenó el “Nuevo Amores de Mercado” de la mano de “Mega”, una adaptación de la telenovela de 2001 que se emitió por las pantallas de “Televisión Nacional” (TVN). Precisamente, uno de los actores del reparto de esta edición 2024 es Simón Pešutić, quien interpreta al personaje de Ignacio Valdés.

En las últimas jornadas, Simón ha estado en la palestra del espectáculo luego de que confirmaran el romance junto a su par profesional, la joven actriz Vivianne Dietz, algo que se venía rumoreando ya hace un tiempo, pero que quisieron compartirlo –a través de redes sociales– el pasado 26 de noviembre con un post vacacionando.

Pero en esta ocasión, el actor de 31 años llamó la atención por unas declaraciones que dio a Revista Sarah, hablando de su estabilidad en la industria y asegurando que su familia no es de actores ni directores.

“ Si hay algo que me ha mantenido aquí tiene que ver con la disciplina, con la constancia y con ser trabajador ”, aseveró el profesional de la actuación con participaciones en teleseries como “Pobre Rico” (2012), “Mamá Mechona” (2014), “Papa A La Deriva” (2015), “Si Yo Fuera Rico” (2018), “Generación 98″ (2023), Secretos de Familia (2024), entre otras.

“Yo no vengo de una familia de actores ni directores, mi carrera no ha estado protegida por una cuna que me haya albergado”, se sinceró Simón a raíz del apogeo que está viviendo en su vida laboral.

Cabe resaltar que el hijo mayor del reconocido actor Mauricio Pešutić y la periodista Verónica Neumann, se encuentra participando del segundo remake que hace “Mega”, que es “Nuevo Amores de Mercado”, puesto que también es parte de la adaptación de “El Señor de La Querencia”, telenovela en la que interpreta al Doctor Juan Cristóbal León.