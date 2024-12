“Te liaste al novio de Oriana en un jacuzzi”: Daniela Requena se lanzó contra Gala Caldirola y recordó polémica en antiguo reality

Daniela Requena se ha convertido en la participante más polémica dentro de “Palabra de Honor”, y es que la española llegó a encarar a los rostros del reality de Canal 13. Ahora, se fue en contra de Gala Caldirola y le sacó en cara antiguos conflictos de programas pasados.

El momento ocurrió justo antes de una nueva competencia femenina, en donde la nueva recluta fue consultada sobre sus primeras horas en la casa. Al respecto, la española opinó que le ha caído mejor el grupo de los “Latin” (Faloon, Sergio, Andrés, Cata y Natu), desatando una polémica discusión con Gala.

“En cuanto a la convivencia, la cosa está que arde pero yo soy puro fuego. Creo que soy la europea más latina, me he sentido más cómoda con el team Latin, porque los veo más humildes y bondadosos. Yo soy una persona que pese a que me gusten las estrategias, me gusta ir de corazón”, expresó la nueva participante, provocando una cara de desagrado en su compañera.

“Pero tía, ¿cómo vas a decir que ellos son más humildes? ¿Dónde está tu humildad, si llegaste al primer día tratando de crear un problema en una pareja? Eso me parece mucho más falto de humildad y de respeto que nosotros, que no te hemos hecho nada a ti. La única que entró arriba de la pelota y faltando el respeto eres tú, los demás te aplauden sólo porque les cae mal Oriana. No digas que nos falta humildad, porque no es cierto”, le replicó Gala.

“La energía que yo respiro de vuestro team es falta de humildad (...) Sinceramente esto no es algo personal con Oriana, es mi opinión”, ante la acusación que hizo Caldirola sobre que esta opinión tendría relación con Marzoli y la pelea que provocó por sus coqueteos a Facundo.

Tras un rato en la tensa dinámica, Dani le comentó a Gala que “más falto de respeto es lo que hiciste tú hace unos años cuando te liaste al novio de Oriana en un jacuzzi y no bailar en forma de humor”, lanzó, recordando cuando la exesposa de Mauricio Isla tuvo un romance con Luis Mateucci, expareja de Marzoli.

“Llegaste muy arriba. Ten cuidado porque lo que sube rápido baja rápido”, le advirtió Caldirola.