Fernando Farias se sincera sobre posible regreso a la actuación: “Me gustaría tener menos edad, para poder trabajar más”

El actor Fernando Farías ha logrado captar la atención de las redes sociales durante estos días, esto luego de que se viralizó un registro de él caminando lentamente por sus barrios en la comuna de Maipú.

De hecho, tanto fue el alcance del video, ya que varios seguidores se preocuparon por su actual estado de salud, que el intérprete tuvo que salir a dar declaraciones: “No es la realidad. Camino despacito porque me caí y me pegué en el coxis. Entonces me cuesta caminar, porque me duele”, detalló.

“Yo generalmente camino firme, y erguido, como si estuviera desfilando”, añadió, agradeciendo la preocupación de los cibernautas.

“Estoy caminando bien y cada vez mejor. La vida es linda, a pesar de la edad, lo sigue siendo”, sostuvo Farías.

En este contexto, es donde CHV Noticias conversó con Fernando para saber qué es de su vida actualmente y cómo fue el accidente. Además, también confesó que le gustaría volver a retomar su carrera en la actuación.

“Le achunté, porque son buenos vecinos. Estoy contento”, declaró al medio.

En relación a su lesión, el talento contó que todo ocurrió porque “me vine de espalda para atrás y me pegué en el coxis. Fue un accidente, de esos que pasan”.

Quiere volver a trabajar

De igual manera, Fernando reveló que echa de menos el mundo cultural, y que le gustaría seguir ejerciendo su profesión.

“Me gusta el teatro. Claro que, generalmente, un actor llega a cierta edad y se retira. Pero si yo me siento bien, tengo que seguir. Me gustaría tener menos edad, para poder trabajar más”, expuso.

Finalmente, se refirió a la idea de recibir un homenaje, debido a que muchas personas propusieron esto en las redes. A lo que el actor dijo: “No sé si lo merezco, pero no me vuelvo loco por eso”.

Eso sí, Farias enfatizó en que “el respeto de la gente y la amistad que me brindan” es todo el homenaje que necesita.