Con desnudo artístico: Daniela Aránguiz celebró su nueva vuelta al sol con reflexivo mensaje

Con un fotografía artística, sentada de piernas cruzadas, con el cuerpo totalmente desnudo, cubriéndose el torso con una tela negra. Esa fue la fotografía que Daniela Aránguiz decidió publicar en su cuenta de Instagram para despedir sus 38 años y dar la bienvenida a su nueva vuelta al sol.

PUBLICIDAD

La panelista de Sígueme y Only Fama -quien en el último tiempo ha estado en el ojo del huracán debido a las polémicas judiciales de su exmarido y padre de sus hijos Jorge Valdivia- publicó también un reflexivo mensaje.

“Bienvenidos 39! De los 38 me llevo muchas cosas buenas y malas sobre todo palabras que reflejan sentimientos”, escribió.

“Y la que más me marcó a los 38 fue ‘insuficiente’, que palabra más fuerte porque muchas veces nos sentimos insuficientes para un trabajo, para un proyecto o para el amor”, lamentó.

Pero, concluyó que “me doy cuenta que estuve equivocada porque quizás todo lo anterior era insuficiente para nosotros”, sentenció.

El post recibió más de 20 mil corazones cientos de mensajes, en su mayoría, de amigos y cibernautas que le dedicaron buenos deseos en su especial día.

“Felicidades Amiguita”, “Preciosa, se ve muy artístico y profesional me encanta”, “Feliz cumpleaños”, le escribieron.

PUBLICIDAD

Daniela Aránguiz (Rodrigo Mejías)

Aránguiz contra Mateucci

“Luis Mateucci, eres tremendamente poco hombre, si quieres que contemos cosas, di todas de las que me he enterado. Me arrepiento de haber tenido una relación contigo, eres el peor error de mi vida”, aseguró en el más reciente capítulo de “Sígueme”.

De pasada, la panelista de “Only Fama” denunció que al comienzo de su relación él la controlaba e incluso mandó a personas para que fueran a perseguir con su vehículo mientras estaban juntos.

“Me utilizó, lo mismo que hizo con la Chama, con Oriana y lo mismo que hizo con esta niña Anaís, para aparecer, porque necesita colgarse de una mujer para aparecer en los medios”, comentó, agregando que “si sigues hablando de mí, voy a contar todas las cosas que me contabas de Oriana”, amenazó.

Finalmente, Daniela cuestionó que Luis quiera involucrarse en una polémica con ella debido a su complejo momento familiar.

“Yo no siento nada por ti, y me arrepiento profundamente de haberme metido contigo alguna vez en la vida”, cerró.