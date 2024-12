“Nunca me aproveché de mi condición de animador”: José Miguel Viñuela recordó su paso por el exitoso programa juvenil “Mekano”

El caso de Manuel Monsalve es uno de los temas de conversación más presentes en los hogares y paneles de televisión del país. La investigación detalla el abuso de poder de una autoridad de la República que habría ocupado su rol como jefe para violar a una de sus trabajadoras.

PUBLICIDAD

En el panel del programa de TV+, “Tal Cual”, el animador José Miguel Viñuela, el panelista Jordi Castell y la invitada Berta Lasala discutieron el tema a propósito del tópico “cómo rechazar un joteo".

Castell le consultó a su amigo si es que se sintió con poder sobre las mujeres que trabajan en el programa juvenil “Mekano”, y si vio a jóvenes intentando llegar a la televisión “por el camino corto”.

¿Qué dijo Viñuela?

Ante esta pregunta, Viñuela recordó que él llegó al espacio a los 22 años. “Yo era muy chico, un cabro que venía del San Ignacio y de pololeos largos, era perno. Yo lo único que quería era que al programa le fuera bien, me enfoqué en las notas, blablabla", partió contando.

“Después, pasaron 5 años y revienta el programa, ya no era lo mismo y con las chiquillas que bailaban. Siempre los veía a la par (a los participantes). Yo nunca tampoco me sentí un hueón con buena pinta, que mi virtud era la simpatía y no andaba de galán por la vida. Hay compadres que andan ‘donde pongo el ojo, pongo la bala’. No, yo nunca generé eso", afirmó.

Sin embargo, esta situación no continuó de este modo una vez que empezó a crecer como rostro de Mega. “No voy a desconocer que claro, yo después salí del programa, entré al matinal y empecé a estar más grande. Ahí obviamente, salía con chiquillas de la tele, pero nunca me aproveché de mi condición de animador para decirles ‘hey, si andas con papá, vas a crecer'“, cerró José Miguel Viñuela.