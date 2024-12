Belén Mora publicó una potente reflexión sobre su embarazo: “‘Que el niño salga sanito' no es lo más importante, la mamá también es importante"

“Hoy siento que mi cuerpo no me pertenece”, comenzó el texto de la última publicación de Instagram de la comediante Belén Mora, a propósito de su embarazo de su tercer hijo.

Ella fue completamente sincera sobre los cambios que ha sufrido su cuerpo en este proceso de expandir su familia junto a Toto Acuña, su pareja con quien ya comparte un pequeño Poncho.

“Lo mágico del cuerpo, se expande, se contrae, crea vida, crea órganos… Hoy siento que mi cuerpo no me pertenece, pero ya habrá tiempo para recuperarlo“, partió.

“Mi hijo ya se hace notar a todas horas. Ya se cuando despierta, cuando hace tuto, cuando se da vueltas. A veces lo reto pero la mayoría del tiempo lo abrazo. Quedan solo dos meses para conocerlo”, continuó.

Belén Mora (Belenaza) Captura: Instagram

“No somos un envase”

Belenaza continuó su reflexión recalcando que este no ha sido un embarazo fácil de conllevar. “Yo siempre he sido honesta, lo que muchas veces me ha traído problemas, funas, etc. Pero es algo que no puedo transar. Y esta vez no es la excepción. No voy a romantizar el embarazo. No es fácil, muchas veces es desagradable. Si opina distinto, le felicito“, añadió.

“Y no, ‘que el niño salga sanito' no es lo más importante. La mamá también es importante. Que la mamá esté ‘sanita’ también es prioridad. No somos un envase. Somos y seremos el sustento emocional de un ser humano. No todo vale. Por eso una mujer jamás olvida a quienes estuvieron presentes durante el embarazo. Y tampoco a quienes no estuvieron, o te hicieron daño", afirmó la comediante.

“Soy mamá por decisión, porque siempre lo quise. Y estoy muy feliz de la familia que hemos formado. Gracias a quienes han mandado amor, a quienes han sido empáticos, a quienes han estado presentes, y gracias también a los que nunca más aparecieron", continuó.

“Casi 30 semanas de embarazo ¡Vamos por la última patita!“, concluyó Belén Mora