Viralizan video del Presidente Boric ayudando a recolectores de basura: Usuarios recordaron las “Piñericosas”

Un breve video de 18 segundos protagonizado por el Presidente Gabriel Boric generó revuelo y comentarios divididos en redes sociales. En el registro, captado la noche del lunes, se ve al Mandatario chileno mientras interactúa con un grupo de recolectores de basura frente al Palacio de La Moneda.

Incluso, en un momento, el mandatario se pone los antiparras y se sube al camión para apoyar en la recolección de residuos. Sorprendidos, los trabajadores le piden que se baje del camión recolector: “Bájese, bájese”, se escucha en el video, que rápidamente se viralizó.

Según confirmó Presidencia al medio The Clinic, el Presidente se detuvo para conversar con los recolectores sobre la importancia de su labor en la limpieza de la ciudad, un trabajo que, según sus palabras, generalmente pasa desapercibido Posteriormente, el mandatario aprovechó de comentar la publicación y explicar el contexto de lo ocurrido.

“Anoche, afuera de La Moneda, me acerqué a saludar a los recolectores de basura que realizan un tremendo trabajo en todo Chile. Como generalmente se hace en las noches, muchos no ven el esfuerzo que significa. A ellos mis respetos y admiración”, escribió en la cuenta de Instagram de The Clinic.

Video generó debate en redes

La acción dividió las opiniones en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron el gesto como un ejemplo de cercanía con el pueblo, otros lo criticaron, calificándolo como una acción populista o innecesaria. Entre los comentarios positivos, destacaron frases como: “Digan lo que digan, me encanta la cercanía del presidente” y “Bien ahí, presidente”.

Por otro lado, las críticas no se hicieron esperar. Algunos usuarios cuestionaron si este tipo de acciones contribuyen realmente a resolver los problemas estructurales del país. Comentarios como “Esto no es estar con el pueblo... solucione las listas de espera en hospitales, mejore las pensiones” y “Ayyy pero que lindo, ojalá le hubieran puesto la misma preocupación al gasfiter qué murió trabajando en la Moneda”, inundaron la publicación.

El episodio también trajo reminiscencias del fallecido expresidente Sebastián Piñera y sus famosas “Piñericosas”, generando comparaciones entre los gestos de ambos. “Y se reían de Piñera?”, “Quiere parecerse a Piñera pero no le sale, definitivamente…”, escribieron.