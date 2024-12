“Nunca más en mi vida lo he visto”: Paty Cofré reveló los problemas que ha enfrentado para conseguir pensión y la promesa que le hizo Sichel

Paty Cofré estuvo como invitada en el programa “Al piano con Lucho”, en donde reveló el complicado momento que está viviendo debido al burocrático proceso para conseguir su pensión, y de pasada, reveló la promesa que le hizo Sebastián Sichel y que aún no se cumple.

Según las palabras de la comediante en el programa de Luis Jara, este último tiempo ha estado muy enferma, lo que le ha impedido trabajar, sin embargo, ha sabido salir adelante.

“Yo soy una mujer bien ahorrativa… ahora hace 6 meses que no trabajo”, contó en el espacio.

Acto seguido, Luis le consultó si es que recibía una pensión para enfrentar los gastos de la enfermedad, a lo que Paty respondió: “No, no me quieren pensionar, me piden tantas cosas…”

“He golpeado puertas, me ofrecen. El caballero ese que se presentó a candidato, el Sichel, me lo dijo en pantalla en el Canal 13, cuando él estaba a cargo, me dijo ‘yo la voy a pensionar a usted’, delante de todos, al aire”, recordó.

Sin embargo, después de este momento, el alcalde electo de Ñuñoa desapareció y jamás se puso en contacto con ella. “Nunca más en mi vida lo he visto, creo que para las votaciones andaba por ahí”, aseguró.

Se siente humillada

En este contexto, es donde Cofré contó que cuando quiso hacer los trámites para recibir la pensión que le corresponde, pasó uno de los momentos más humillantes de su vida.

“Yo ahí lo dije, que yo me consideraba como que no era chilena, porque vienen las extranjeras y les dan todo. No estoy criticando a la gente extranjera, no, está bien que les den todo, pero yo creo que hay que empezar primero por la casa y después de atender a los invitados”.

“Y yo voy a golpear una puerta y el caballero de ahí, de una de esas Chile Atiende, dijo: ‘Y esta señora trabaja en la tele y viene a pedir pensión’, vez que iba me decía que vuelva en 10 días”

“Un día llegué a los otros 10 días, me dijo ‘pero ay, cómo iba a hacer algo, no he anotado ni su carnet, ni su número de carnet, me lo sé’, yo dije ‘usted me está tomando el pelo, caballero’… por eso no fui más ni golpeé ni una puerta más, porque me dio vergüenza, me sentí mal. Me sentí humillada”, cerró.