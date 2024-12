“Muchas veces uno se ríe en público y llora encerrado en una habitación”: La reflexión de Karen Bejarano en medio de crisis matrimonial

Hace ya varias semanas que anda dando vueltas el rumor de la separación de Karen Bejarano con su marido de más de 20 años, Juan Pedro Verdier. En ese contexto, la exchica Mekano reconoció que sí estuvieron una crisis matrimonial que los estuvo a punto de la ruptura definitiva. Pero, ahora están remando juntos por mantener vivo el amor.

Y en medio de todo este contexto, la cantante ahora subió una storie en su cuenta de Instagram, en la que hace una potente reflexión sobre los momentos en que una persona lo pasa mal en la vida.

“Este es un recordatorio para todos aquellos que creen que otros tienen vidas perfectas, donde todo es pasarlo bien: en realidad, no todo lo que brilla es oro. Que no se muestre ese lado más vulnerable no quiere decir que no exista o que no lo vivamos”, comenzó escribiendo.

“Muchas veces uno se ríe en público y llora encerrado en una habitación”, sumó.

“La pregunta es: ¿se puede pasar bien estando en mal? Creo que siempre va a depender de cómo quieras enfrentar cada momento. A veces uno puede, y otras veces, por más ganas que le pongamos, no lo logramos”, agregó.

“En conclusión, todos somos distintos, y por más que solo veamos en redes sociales el lado bonito de la vida de ciertas personas. Esto no es un indicador de que esa persona sea siempre feliz”, terminó.

Storie Karen Bejarano Captura

Cuando Karen Paola confirmó los rumores

“La verdad es que nuestra relación no debería importarle a nadie más que a nosotros. Pero entiendo y es lógico que quieran saber, dado que nuestras vidas han estado expuestas desde que teníamos 17 años. A veces las personas pasamos por procesos y las relaciones también lo hacen”.

Finalmente, reflexionó señalando que “llevar 20 años con alguien es un desafío constante, porque ambos vamos creciendo y cambiando con el tiempo. Lo importante es que queremos seguir remando juntos”, sentenció.