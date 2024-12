“Lo más importante es el bienestar de mi hija”: Mauricio Israel se refirió a demanda por pensión de alimentos interpuesta por su exesposa

El conductor de televisión y comentarista deportivo Mauricio Israel, salió al paso de los duros dichos de su exesposa, Marisol Gálvez, luego que presentara una denuncia en su contra por pensión de alimentos, a favor de su hija adolescente.

Al presentar la demanda, Marisol Gálvez aseguró que Israel le entrega $300 mil mensuales, lo que a su juicio no alcanzaría para pagar las necesidades de la hija que tienen en común, la que enfrenta un delicado estado de salud.

En ese sentido, Mauricio Israel respondió en el programa “Cómo estamos hoy!” de Tevex que todavía está analizando qué pasos seguir luego de la acción judicial presentada en los Tribunales de Familia.

“No me quiero extender mucho, porque todavía estoy viendo qué haré en este caso, me cansa la injusticia, la impotencia, pero antes que volviera a Chile no tenía ninguna posibilidad de defenderme, si hablaba algo daba pie para que muchos hablaran y no poder responderles”, señaló Israel.

“No estoy dispuesto a que se juegue con la honra”

En la conversación con Daniel Valenzuela, el presentador de televisión agregó que “acepté la oportunidad que me dio TV+, de hacer un programa de espectáculos, que no me gusta, pero era la oportunidad de defenderme ante quienes decían por qué estaba en pantalla”.

Además añadió que “estoy en Chile y no estoy dispuesto a aceptar que se juegue con la honra, a mí patéenme en el suelo, pero tengo familia, y una de las cosas más fuertes que escuché el viernes es que mi familia prácticamente es mafiosa, de parte de la mamá de mi hija que afirmó que no habló dado que estaba supuestamente amenazada”.

Finalmente, Mauricio Israel puntualizó que “a mi familia no me la toquen, no lo permitiré, estoy analizando qué pasos dar, para derribar todas las mentiras y lo más importante es el bienestar de mi hija, quiero una vida tranquila, disfrutar, se me dio una posibilidad que pocos tienen, de regresar a la televisión donde me siento feliz”.