“El momento no era el indicado”: Michelle Carvalho narró incómodo momento vivido luego de que le pidieran una foto

La modelo brasileña y ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano Chile, Michelle Carvalho, está disfrutando de su buen presente luego de regresar a un programa de telerrealidad y salir victoriosa. La joven treinteañera ha gozado de acuerdos con diversas marcas, eventos, premiaciones, y hasta ha podido disfrutar con algunos de sus excompañeros de “La casa más famosa del mundo”.

No obstante, tristemente, la oriunda de Santo André, São Paulo, compartió mediante su canal de difusión en Instagram un incómodo momento que le tocó vivir en las últimas horas: le pidieron una foto mientras comía.

“Les quiero contar algo, hace un ratito estaba comiendo, literal con el pan atravesado en la boca, manchada entera con palta y se me acercó una creadora de contenido a pedirme una foto, y le dije que no . No porque no quisiera sino porque literal no podía”, comenzó confesando.

Luego, respecto a la explosión mediática que vive tras volver a la pantalla chica, y posteriormente, transformarse en la ganadora del reality de origen holandés, Carvalho agregó que “yo entiendo en el medio en el que estoy y que cariñosamente siempre se me acercan para grabar videos o tomar fotos, pero ustedes saben, hay situaciones y situación, contextos y contextos. Estaba literal zampándome ese sándwich exquisito, comiendo como si se acabase el mundo, compartiendo con amigos de manera reservada y bueno, nadie quiere verse mal en una foto también”.

“Entonces, cuando les narren los acontecimientos, tomen en cuenta aquello. Yo sé que el éxito trae hate y envidia, eso lo pueden evidenciar con lo que acaba de pasar contando la situación desde su perspectiva distante de la realidad”, aclaró.

“El momento no era el indicado”

Sumado a lo anterior, Michelle –a modo de comparación– hizo énfasis en una experiencia contraria que vivió con una familia que respetó sus tiempos y luego le pidió una foto: “Yo no me rehusé a hacer la foto, solo que el momento no era el indicado para hacerla. Ayer una familia me esperó muchísimo tiempo en su auto mientras yo compartía en un bar, y agradezco lo cariñosos y gentiles que fueron conmigo. Tuvieron esa amabilidad de no querer incomodar y realmente me sentí muy feliz dándole su fotito y video ”.

Michelle sobre la influencer en cuestión

Además, la number one de GH Chile 2024 aseveró que “ella está ahora al lado mío en el lago, podría perfectamente darle su contenido, con todo el cariño y la mejor de las ondas, pero para qué narrar los hechos con aquella mala intención si una literal estaba cagada de hambre intentando comerse ese bendito sandwich. Lo encuentro lamentable”.

“Yo espero que ella como creadora de contenido jamás tenga que pasar por una situación incómoda así”, sentenció la brasileña.