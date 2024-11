“Pensé en mi hijo, pensé en mi vida, pensé en nosotros...”: Antonella Ríos tras sufrir encerrona junto a Marcelo Barticciotto

Pasada la medianoche de este viernes, Marcelo Barticciotto y Antonella Ríos, fueron víctimas de una violenta encerrona en la comuna de Ñuñoa, donde los delincuentes los amenazaron con armas de fuego para poder llevarse el vehículo del exjugador de fútbol.

A la actriz la golpearon en la cabeza con el arma, para luego darse a la fuga con el vehículo del comentarista y todas las especies que portaban.

Ríos conversó con el matinal de TVN, “Buenos Días a Todos”, donde dijo que “fue una situación muy tensa porque tenía como el seguro y no podía abrir y yo en ese momento pensé así fríamente hablando que me iban a disparar o me iban a pegar porque como no estaba resultando la acción, lo que ellos querían lograr, es decir, abrir, bajarme, sacarnos, llevarse el auto, y llevarse las especies, yo me puse muy nerviosa porque sentí como que no estaba rindiendo a sus requerimientos, no estaba colaborando”.

Por otro lado, agregó que “sentí un momento, para qué te voy a mentir, pensé en mi hijo, pensé en mi vida, pensé en nosotros, que no nos pasara nada, pero claro, esto está pasando tan rápido, que en un momento uno piensa que esto es como una broma (...) quedas en una situación de shock, como de no creerlo, en un momento le apuntan a Marcelo, a mí me pegan con con la parte abajo de la cacha de la pistola”.

Relata que finalmente se llevan las cosas y se escucha un frenazo, por lo cual salen vecinos de inmediato a ayudarlos, “agradecer a la gente que siempre está a disposición en estas situaciones complicadas, donde uno queda súper desorientado”.

La encerrona a Barticciotto y Antonella Ríos

El millonario asalto ocurrió a eso de las 12 horas de la noche, en la calle General Gorostiaga. Ahí, un grupo de antisociales interceptó el auto del comentarista deportivo, justo en la intersección con Pucará.

Fueron cinco hombres que descendieron desde el interior de una camioneta con los rostros descubiertos e intimidaron a las víctimas con armas de fuego cortas y los obligaron a bajar del vehículo.

Tras esto, huyeron en el automóvil del excrack de Colo Colo, avaluado en 19 millones de pesos. Robo cuya investigación quedó a cargo de la PDI, por orden de la fiscalía.