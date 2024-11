“Era mejor...”: Álvaro Salas realiza crítica a la televisión actual y acusa poca variedad de contenidos en íntima conversación con Lucho Jara

“Yo nunca quise llegar a decir, ‘Oye, la televisión de antes era mucho mejor que la de ahora”, pero era mejor”, fue parte de la crítica que realizó el humorista de 71 años, Álvaro Salas, en una íntima conversación con el cantante Lucho Jara en su programa “Al piano con Lucho”, donde Salas habló de varios aspectos de su vida recordando además la forma de hacer televisión en los 90 y principios de los 2000.

En ese sentido, Álvaro Salas -que fue durante años parte del tridente de animadores más exitoso de la TV junto a Cecilia Bolocco y Kike Morandé en el recordado “Viva el Lunes”- indicó que una de las cosas que no le gustan hoy de la televisión es que hay poca variedad y que ahora hay mucha competencia.

“La lata de hoy dia es que antes no habia no había Netflix, no había cable, no había nada de esta competencia tan fuerte. No, no había nada de eso, era televisión abierta o televisión abierta… eso obliga a ser más creativo, por eso habían tantos programas”, señaló el humorista.

A lo anterior agregó que en el show de humor que está presentando, “hago reuerdo de “Video loco”, de “Viva el Lunes”, y la gente aplaude en forma espontánea”, aseguró.

“Hoy día no hay mucha variedad...”

De acuerdo al análisis de Álvaro Salas, “hoy día en la televisión son otros formatos, hay que hacer los programas como vienen de afuera, está volviendo el reality, la farándula (...) Hoy día tení teleseries todo el día y todo el fin de semana, entonces hoy día no hay mucha variedad, tu no vas a cantar, te invitan a programas de trivia, de concurso, pero show no hay”.

Finalmente, al ser consultado sobre las noticias dijo que tampoco las ve mucho porque “son todas malas, tiene ese trémulo... hacen mal mentalmente, no dan noticias buenas. Por suerte ganó Chile el otro día y dieron una noticia buena, a Gareca no lo abrazaban desde Año Nuevo”, cerró en su estilo Álvaro Salas.