“Este es un secreto para mantener mi cuerpo”: Neme defendió la realización de cirugías estéticas y reveló los retoques que se ha realizado

José Antonio Neme reconoció esta mañana en el programa “Mucho Gusto”, de Mega, estar a favor de la realización de cirugías estéticas, las cuales reveló haberse realizado para “sentirse bien” consigo mismo.

Fue durante la presentación del caso del magnate estadounidense de 47 años Bryan Johnson, quien se ha sometido ha variados procedimientos en la búsqueda de la eterna juventud, que el periodista reveló en el matinal del canal privado la más reciente de sus operaciones.

Las cirugías de José Antonio Neme

“Lo que pasa es que yo también me someto, de una manera más humilde sí, más ordinaria. Este es un secreto que yo tengo para mantener este cuerpo. Todo en su lugar. Yo me sometí (a un procedimiento). Tengo un doctor, a quien quiero mucho, muy buen cirujano, y yo me hago mis cosas de vez en cuando y a veces hay correcciones, igual con cuchillito y todo, por supuesto”, indicó el rostro de Mega, quien sorprendió a sus compañeros de panel con la inesperada confesión.

“Por ejemplo, yo me saqué un pedazo de piel. Pero bueno, me preguntaron, y yo cuento la verdad aquí. A los hombres generalmente, porque no era un rollito, no había una grasa, para ser preciso. La piel, en la cintura de los hombres, generalmente, se pone a veces con el tiempo y el envejecimiento, flácida y la fibra no se puede reparar, ni con ejercicios, ni con hidratación, son capas de la piel que se van muriendo, básicamente”, contó.

“Esa piel que estaba fea tú la sacas, y estiras los bordes y los unes, entonces, después hay un tratamiento con aceites que te van como regenerando esa piel y vas sacando parte de la piel que están deterioradas”, puntualizó el periodista, quien descartó realizarse estas intervenciones quirúrgicas para buscar la juventud, sino más bien para sentirse bien consigo mismo.

“¿Qué estoy buscando con estas correcciones? Mira, te voy a decir una cosa, uno viene a este mundo, cincuenta años, sesenta años, cuarenta años, ochenta años, no tengo idea. Yo no soy creyente ni nada, y digo: ‘Uno cierra los ojos, y esto se acabó’. Entonces digo que vine a este mundo a pasarlo la raja, de todos los frutos de mi trabajo, respetando a los demás y la ley, por supuesto, pero a pasarlo lo mejor posible. Y si hay algo que me molesta, que no me gusta, que no me siento cómodo, si la ciencia me ofrece la posibilidad de sentirme bien, lo hago. No tengo ningún problema con eso”, aclaró.

“Yo respeto profundamente, por ejemplo, a mi amiga, la Kathy Salosny, estuve con ella hace un par de semanas. Ella es súper otra onda, es súper natural, y cada uno que haga con su vida lo que plazca. Yo no voy a hablar del cuerpo de los demás, ni lo que deben hacer. Yo hablo de mí cuerpo y de mí decisión. Y a mí, si la ciencia me ofrece la posibilidad de verme mejor, para mí, no para los demás, obviamente la voy a tomar”, insistió Neme, quien de todos modos fue enfático en aclarar el límite al que llegaría en estos procedimientos.

“Ahí hay un buen punto. Yo al doctor le pedí otra cosa. Le pedí algo más, aparte del tema de la espalda, o sea, da lo mismo. Y él me dijo: ‘Lo voy a ver en el quirófano. No te prometo nada, lo voy a ver’. Cuando terminó la intervención, me dijo: ‘No hice lo que me pediste’; y yo le dije: ‘Pero por qué’. ‘Porque clínicamente no se podía hacer y estéticamente se iba a ver pésimo. Por lo tanto, yo tomé la decisión por ti y no hue*** más’. Entonces, un buen cirujano, con criterio, que te va orientando, es importante”, explicó.

“En la cara yo sí me he hecho algunas cosas, pero es lo clásico nomás. Yo me he hecho (...) sí, yo no modificaría mis facciones. Y otro punto, que también creo que cada uno lo hace. Yo no quiero verme más joven, yo quiero verme un viejo rico, mentira, jajajá. Es que me gusta verme de la edad que tengo, me gusta mi cana, mi barba. Me gusta verme como descansado, a mí me da lo mismo (verme joven), yo no quiero verme de treinta ni de veinte, quiero verme de 44 años, pero ‘amigo, todavía estamos en el mercado’. Y respeto de los límites, creo que el profesional al que recurres es fundamental, porque a veces uno como paciente, sin ser una persona con problemas mentales, a veces uno ve cosas, porque hoy día la publicidad nos bombardea, los medios de comunicación, las redes sociales, y uno ve cosas. ‘Ay, me encantaría tener esto o esto otro’, por si uno cae en ese juego, y uno cae. Y alguien que cae no hay que apuntarla con el dedo, porque a veces uno mismo cae. Cualquiera de nosotros puede desear algo con respecto de sí mismo, pero es muy importante que tú confíes en tu médico, y que tu cirujano te diga no, tu estructura no va a llegar a hacer así, eso no se puede lograr, olvídalo. Esa hue***, tenís (sic) que nacer de nuevo. Uno tiene que confiar en la persona a la que le está entregando esa responsabilidad”, finalizó.