“Es el gran amor de mi vida”: Gissella Gallardo realiza profunda confesión por su relación con Mauricio Pinilla

Dicen que después de la tormenta sale el sol y, al parecer, al interior de la familia de Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla, estarían comenzando a disfrutar de una temporada de primavera y verano, metafóricamente hablando.

Tras el mediático quiebre y las polémicas protagonizadas por el exfutbolista, la panelista de Sígueme destacó el nuevo proceso familiar en que se encuentran y sinceró los sentimientos que tiene hacia su exmarido, sin descartar que el algún futuro cercano puedan volver a estar juntos, como marido y mujer.

Todo partió cuando analizaron la entrevista que realizó Pinilla en Tal Cual, ocasión donde le confesó a José Miguel Viñuela el mensaje que le comunicó a la madre de sus hijos: “Yo no te quiero verte sufrir nunca más”, agregando que “quizás como pareja nos ha costado un poquito más retomar, pero estamos en una muy buena senda”.

Ante esto, desde Sígueme quisieron saber si efectivamente aún existía amor entre ambos, momento que Gissella se confesó a corazón abierto.

“Cómo no lo voy adorar si estuve 20 años de mi vida con él. (Escuchar sus palabras) me emociona mucho, porque yo siempre creo que las personas no cambian,. Pero él me está demostrando con hechos, que quiere volver a tener la familia y que conozca su mejor versión”.

Sin embargo, los miedos del pasado, de volver a sufrir “es el freno que tengo”, señaló. Pero, dando cuenta que la opción de volver a retomar la relación podría ser una realidad.

“Él se arrepiente de todas las cosas que han pasado y eso es súper noble”, destacó.

Gissella Gallardo no le cierra las puertas a retomar su matrimonio

Ante esto, señaló que “yo nunca le he cerrado la puerta, ni en las guerras más grandes que hemos tenidos, cuando me ha necesitado yo siempre eh estado. Porque si él está bien, mis niños están bien y eso es lo importante”.

Además, confesó la lucha por mejorar la salud mental de Pinilla, episodios donde ella estuvo presente, no así sus falsos amigos.

“Estaba muy mal, estuvo intentado muchas veces en clínicas, donde los que lo acompañaban en todas las ocasiones malas, no estaban. Llegó a ser una persona que no conocíamos”, agregó.