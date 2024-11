José Antonio Neme entregó su opinión sin filtro del panel de “Only Fama”: “Intentando hablar en serio de algo que es una boludez”

José Antonio Neme y Only Fama

Una de las cosas que más le molesta a Fran García-Huidobro es que no digan su nombre correctamente, ya que “García-Huidobro" es su primer apellido, no la combinación de su apellido paterno con el materno.

Esto sucedió durante la última revelación del Line-Up del Festival de Viña cuando José Antonio Neme le dio el pase a “Only Fama”, y osó decirle “Fran García" a la animadora.

“No empecemos con problemas”, le dijo la Dama de Hierro, mientras que Neme, en tono de broma, hizo alusión a la salida de Romina Sáez del programa de Francisca, y dijo que se iba a retirar.

Por este momento, en la central de “Que te lo digo” fueron por cobre y se encontraron con oro. El periodista Sergio Rojas le preguntó al “cuarto panelista”, es decir a José Antonio, sobre lo que se vivió el viernes pasado.

El periodista de farándula le recomendó que no se le olvidara que es “García-Huidobro" ya que le cargaba que le dijeran “Fran García“. Sin embargo, Neme estaba sin cuidado.

“No sé por qué dijo eso y la verdad yo quería irme rápido porque era viernes. No tenía idea“, afirmó.

¿Ninguneó a los panelistas de ‘Only Fama’?

Pero esto no fue todo, ya que querían saber por qué no estaba todos los panelistas de “Only Fama” durante la transmisión del Line Up, ya que sólo estaba Mariela Sotomayor y Michael Roldán.

Ante esta última duda, Neme señaló que “no sé, ahora yo hubiera puesto a nadie más que la Karen y yo porque era algo muy acotado". Rojas insistió en su pregunta de por qué estaba solo Mariela y Guaguito, pero José Antonio repitió que no sabía.

“Pero ese Guaguito es tan apretado, la Mariela hace el show“, lanzó el recluta de ”PDH". “La Mariela me encanta”, contestó Neme.

José Antonio Neme estaba viendo el programa y estaba atento a las interpretaciones de Sergio, quien teorizó que al animador de “Mucho Gusto” no le podría importar menos Michael Roldán.

“No es santo de su devoción y debe encontrarlo fome", aseveró Rojas, y Neme le dijo por interno que lo leía perfectamente.

“La Mariela es lo máximo, los demás son más de lo mismo. Intentando hablar en serio de algo que es una boludez“, lanzó Neme, lo que provocó una explosión en el panel de farándula.

No contento con esto, José Antonio añadió que “la TV es un gran show! La Daniela (Aránguiz) es un personaje en sí mismo".

"No estamos hablando del Caso Monsalve, lo que pasa es que si lo hacemos en serio, tienes que desmadrarte y mandar todos a la cresta. O te ríes o te enojas, pero no puedes entrar en un plano filosófico del caso de la modelo, tal cual“, cerró.