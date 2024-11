“Yo estuve el último día con Cangri en Antofagasta”: Malito rompe en llanto al recordar las últimas horas con su amigo fallecido

Sergio Lagos y Karla Constant llegaron a la casa de “Palabra de Honor” para realizar una nueva actividad, en donde los participantes recordaron momentos de su pasado y más de uno rompió en llanto al hablar de los momentos difíciles de su vida. Algunos de ellos fueron Malito Maloso y Dash, quienes hablaron sobre su relación con Cangri.

PUBLICIDAD

En primera instancia, el exPerla fue consultado por una foto donde aparece con su amigo sentados en un auto, justo en el año donde saltaron a la fama.

Según recordó, eran compañeros de colegio, y cuando ambos quedaron en “Perla” afiataron su amistad, convirtiéndose luego en trío cuando conocieron a Malito.

“De ser cabros de barrio, patos feos, pasamos a tener fama, dinero, mujeres. Nos nublamos un poquito, no éramos malos, pero nos mandamos embarradas”, recordó Dash.

Aunque la relación fue cambiando con los años, ya que según narró en el reality de Canal 13, en el momento de la muerte de Cangri estaban distanciados.

“Nos separamos por el ego, problemas de música, de opiniones. Cuando se lo llevó Diosito nunca lo pude asimilar bien, sólo quería que el Cangri apareciera, ir a abrazarlo y que nos pidiéramos disculpas de una. Aprendí que no hay que dejar pasar tanto tiempo para arreglar las cosas porque la vida es muy frágil”, sostuvo.

Dash y Cangri | Palabra de Honor

El último momento con su amigo

Por su parte, Malito reveló que él estaba con Cangri en el norte justo antes del confuso incidente que terminó en su deceso.

PUBLICIDAD

“Yo estuve el último día con Cangri en Antofagasta y por cosas del destino me vine. Algo me dijo que me tenía que venir (...) Yo estuve ahí con él, me acuerdo que conversamos caleta en la noche y cosas que nunca piensa que van a ser la última conversación y yo le dije ‘no hermano, sabes que me quiero ir a mi casa’ y tomé el vuelo a las 5 de la mañana”, indicó, entre lágrimas.

“No era mi momento. (Después) llegó a Santiago y recuerdo que pasan dos días y el Cangri ya no está. Veo al hermano chico subiendo una historia que lo buscaban y yo lo llamé, le dije: hermano, tranqui, él está bien”. Sin embargo, pasaron los días y no fue así.

En ese momento, Dash y Malito igualmente estaban distanciados, pero se pudieron reconciliar en el funeral de su amigo ya que se dieron cuenta de lo “frágil” que es la vida.

“Aprendimos de eso (...) El día que nos vimos pensé que íbamos a hablar de cosas o pedirnos perdón, pero nada. Nos dimos un abrazo y sólo hablamos de todo lo que nos echábamos de menos”, cerró Malito.