“Me voy a ir y voy a volver con un fajo para dejártelo en la mesa”: Marcianeke reveló la promesa que le hizo a su madre cuando nadie tenía fe en su carrera

Marcianeke tuvo un momento de sinceridad durante el más reciente capítulo de “Palabra de Honor”, y es que el cantante urbano reveló que no fue nada fácil hacerse conocido en la industria musical debido a la falta de apoyo que recibió de su familia al inicio de su carrera.

Las declaraciones del intérprete de “Dimelo Ma” se dieron en una actividad liderada por Karla Constant y Sergio Rojas, en donde los reclutas hablaron sobre su pasado y algunos momentos duros que tuvieron que vivir.

El primero en confesarse fue Marcianeke, quien reveló que tiene una relación complicada con sus hermanas, Marilyn y Martina.

“Yo soy el del medio. Con mi hermana mayor siempre éramos uña y mugre. Antes de empezar a cantar yo bailaba Los Wachiturros, me hacía los visos y nos grabábamos con mi hermana mayor. Pero mi hermana chica nunca quería ser igual que nosotros, hasta hoy en día”, indicó, asegurando que ahí partió todo.

Por su parte, Anaís Vilches también habló sobre la familia de su pareja y reveló que ella no se lleva bien con sus cuñadas.

“Tuve buena relación con la mayor, pero ya no me llevo bien con ella. La más chica menos, no habla mucho ella”, declaró, notablemente complicada.

Una complicada dinámica y la promesa

Posteriormente, los animadores le consultaron al cantante por su familia, Marcianeke reveló que sus padres no creían en su música cuando decidió dedicarse a ella.

“En un principio no me apoyaron, porque pensaban que era para h… no más. Ahí empecé con el perreo con la voz ronca, porque estaba frustrado, y cuando me puse a cantar más fuerte me salió la voz más ronca”, contó, y narró que todo cambió cuando decidió irse de casa.

“A mi mamá una vez le dije ‘No me tienes fe, me voy a ir de aquí y voy a volver con un fajo para dejártelo en la mesa’. Me demoré dos años. Fui perseverante en todo momento, porque aunque era poco, yo veía que estaba resultándome y todo se basa en ‘llevarse fe’ no más”, manifestó el músico sobre su éxito.