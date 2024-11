“Me enamoré, qué quieres que haga...”: Pamela Díaz se refirió a los rumores de romance con Felipe Kast

En el más reciente capítulo de “Hay que decirlo”, Pamela Díaz no se quedó callada y alzó la voz ante los rumores de que estaría en una nueva relación con Felipe Kast.

Cabe recordar que fue hace un par de días que diversos portales de farándula aseguraron que la rostro de Canal 13 habría comenzado un nuevo romance.

“Te Morís a quienes vi hoy. Felipe Kast con Pamela Fiera Díaz muy acaramelados. Abrazados onda Titanic, ella doblando se cabeza y el besándole el cuello. Anoche en Santo Remedio en la pista del micro club. Él debe ser el amor secreto, de 8-10 años”, fue parte del mensaje que publicó Infama sobre el encuentro que tuvo la influencer con el político.

Tras ser consultada por Publimetro, “La Fiera” descartó entregar una respuesta al respecto, señalando que “estoy tan en otra que no me importa lo que digan. Estoy ocupada trabajando. (Si quieren saber) averigüen. Yo no estudié periodismo. Esa no es mi pega. Digan lo que quieran. Estoy trabajando”.

¿Qué dijo ahora Pamela?

Ahora, la panelista de farándula aprovechó las pantallas de Canal 13 para hablar sobre la situación y lanzar algunos comentarios muy a su estilo.

Todo ocurrió mientras anunciaban a sus auspiciadores del programa: “Nacho, adivina qué. Lo voy a confesar... me enamoré, qué quieres que haga”, dijo entre risas.

“Así leímos, así leímos”, comentó Cecilia Gutiérrez en el mismo tono. “Me tiene loca, es chileno, es del sur... de Coronel”, comentó Pamela.

“Me tratan con mucha suavidad”, siguió la comunicadora, agregando “es para todas, chiquillas, así que no se atrevan a mirar para el lado”.

Por su parte, Nacho intervino y dijo: “Después de todo lo que has dicho, hay que ser bien pavo para dudarlo... si te tratan con suavidad...”.

“Me tengo que quedar ahí”, le contestó Díaz, en tono de humor.