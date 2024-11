“He estado pensando mucho”: Hijo de Rafael Araneda se sinceró sobre seguir los pasos de su padre en la animación

Vicente Araneda ha contado parte de su vida personal en el podcast “Tenemos que hablar”, y en esa ocasión habló si es que le gustaría seguir los pasos de su padre en la televisión.

En el programa de la familia de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, el joven de 17 años reveló sus planes a futuro y algunos de sus gustos.

Cabe recordar que hace un par de días comentó que tiene un novedoso emprendimiento con uno de sus amigos en Estados Unidos.

Según las declaraciones de Vicente, su empresa consiste en dar servicios domésticos. Por ejemplo, si una persona necesita limpiar cierta parte de su hogar solamente debe llenar un formulario con las tareas.

“Como limpiar la parrilla, el auto, basureros, cualquier cosa”, señaló algunas de las acciones que puede realizar con su amigo.

Su gran sueño

Aunque no solamente tiene planes de seguir con esta mini empresa, sino que también tiene otras aspiraciones y una de ellas es el deporte.

“Ahora no estoy muy seguro de en qué me gustaría trabajar. Tengo muy claro que quiero hacer algo relacionado con deporte hasta el momento. Lo que estoy pensando hacer es terminar mi carrera universitaria acá y después ir a España a hacer un curso como entrenador de fútbol”, confesó Vicente en el capítulo del programa familiar.

Eso sí, el pequeño Araneda reconoció que en alguna ocasión sí se le cruzó por la cabeza seguir la carrera de su padre.

“He estado pensando mucho en lo de animar programas así como hace mi papá, seguirle los pasos. Tampoco me disgusta la idea, no me disgusta para nada, pero creo que estoy más inclinado a lo de ser un entrenador de fútbol. Por ahí cuando sea más grande o si es que no funciona muy bien lo de entrenador de fútbol, yo creo que me podría ir tirando más a ese lado de animador, programas y televisión”, remató Vicente.