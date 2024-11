“Yo no era para ella y ella no era para mí”: Kike Morandé reflexiona sobre su romance con Cecilia Bolocco y lo califica como “una atracción de amistad”

Durante la jornada de este viernes 2 de noviembre el exanimador de televisión, Kike Morandé, será uno de los invitados que conversarán con Julio César Rodríguez en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, instancia en la que reflexionará sobre el romance que tuvo con Cecilia Bolocco cuando ambos animaban “Viva el Lunes” en Canal 13, entre otros temas.

En ese sentido, sobre su relación con la exMiss Universo, Kike Morandé señalará que “Con Álvaro (Salas) y Cecilia nos llevábamos muy bien. Con Cecilia nos caímos bien. Yo no era para ella y ella no era para mí”.

Luego, Julio César Rodríguez le leerá unas palabras de Bolocco sobre Morandé, quien dijo en un momento que “más que encender la llama del amor, el me sanó en muchos aspectos… me hizo jugar más con la vida, relajarme. Fue un hombre, en ese sentido, muy importante”, al respecto, Morandé apuntará que ella “nunca tuvo la oportunidad de encontrarse con un Kike en la vida y encontrarse con un peluzon, entendió que había otra gente. Después, cuando seguíamos en Viva el Lunes, ella decide casarse con Menem”.

Finalmente, sobre su alejamiento de Cecilia Bolocco, el exanimador de Mega apuntará que “te empiezas a dar cuenta que tan amigo era, era una atracción de amistad”.

Kike Morandé rechaza ser “misógino, homofóbico y patrón de fundo”

En tanto, al abordar con perspectiva su salida de la televisión, cuando terminó el recordado programa de Mega, “Morandé con Compañía”, Kike Morandé rechazará totalmente las críticas que apuntan a conductas misóginas, homofóbicas y de “patrón de fundo” que se le atribuían a su rol como animador y líder del espacio, agregando que eso es una “caricatura”

“Lo más caricatura que he visto en mi vida… desde el inicio del programa era el que tenía más diversidad dentro de mí misma oficina. Nunca tuve el más mínimo problema… Con Gonzalo Cáceres que aceptaba y era parte del juego… eran cosas divertidas. No lo estabas ofendiendo era parte del juego. Sobre los enanitos, les sacamos una ley. Nunca me excedí con nada”, asegurará en pantalla Kike Morandé.

Además, sobre ser “patrón de fundo” añadirá que “era un juego… En la productora nunca dejamos de pagar un 30 antes de un día primero. Yo hubiera sido patrón de fundo, sería rico… pero nunca pensé que se me acabaría tan rápido. Me importó mi gente”.

Finalmente, sobre su salida de Mega, Kike Morandé reconocerá que “si me preguntas si me dolió la salida de la tele, sí me dolió”.