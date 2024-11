“No tienes amor en tu corazón”: Dash no aguantó y encaró a Sergio Rojas tras pelea con Félix Soumastre en “Palabra de Honor”

La pelea de Sergio Rojas con Félix Soumastre provocó el enojo de Dash, quien posteriormente también protagonizó un tenso momento con el periodista y le sacó en cara su forma de ganar dinero hablando sobre las estrellas de la farándula nacional.

Todo comenzó cuando el exAmor Ciego le contó a sus amigos de “Palabra de Honor”, Michael González y Malito, sobre la discusión que tuvo con el panelista de “Que te lo digo” en la competencia masculina .

“Este h… está contaminando toda la casa. No le podemos decir nada y él hace cag… a las personas. Él fue el que nos puso Care galleta y le puso Miss Perú a Anyella, es el primero en poner sobrenombres”, dijo Dash.

Cabe recordar que hace un par de días, Dash y Malito discutieron con Sergio y Andrés Caniulef tras haberlos nominado luego de la competencia por equipos.

Sergio Rojas se enfrenta a Dash

Luego, al oírlos hablar de él a sus espaldas, Rojas confrontó a Dash y Malito, quienes se lanzaron en su contra y lo criticaron por su trabajo en televisión.

“Voh soi doble cara, cahuinero, andai detrás de mí hablando de mí. No tenís código, la gente va a ver que vo soi, un caguinero y que ganai plata por andar pelando a la gente. No tienes amor en tu corazón. Qué lástima por ti que tengas que trabajar pelando gente para ganar plata”, le dijo Dash, a lo que Sergio respondió: “Es la forma que yo me gano la plata, limpiamente”, le dijo.

“Si tú me quieres decir h..., saco de..., todo lo que quieras, dímelo a la cara, eso es tener pantalones”, agregó Rojas, agregando que decir que iban a hacer callejón oscuro fue un acto homofóbico de su parte.

“Yo trabajo en algo que se llama espectáculo, entonces cuando a mí me preguntan en una nominación respecto a una persona de la que yo sé algo de su pasado y lo digo, es porque tengo....”.

“No sabí... Arranca, ese es tu trabajo, dejar la caga”, le respondió Dash, interrumpiendo al comunicador, quien abandonó la discusión y se fue a la enfermería.

Luego, Rojas le detalló a Antonella cómo fue que partió el problema. “Yo le dije a Félix, a modo de consejo, que no hablaran con Dash y Malito cosas como que me iban a mandar al ‘callejón oscuro’, porque son comentarios homofóbicos, es feo y hay gente a la que le molesta, como a Natu y Andrés”, explicó.

“Ellos tienen una idea prearmada de lo que yo hago, y ante eso yo no los puedo sacar”, le dijo a su compañera.