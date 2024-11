“Es guapo, inteligente y caballero”: Faloon Larraguibel cuenta la firme sobre sus sentimientos por Fabio Agostini tras coqueteos en “Palabra de Honor”

Faloon Larraguibel contó la firme y habló sobre sus sentimientos por Fabio Agostini, el español que ha despertado su interés estos días.

Cabe recordar que la comunicadora conoció al amigo de Pamela Díaz cuando él ingresó a “¿Ganar o Servir?”, instancia donde se vio un leve coqueteo. Sin embargo, esto duró poco debido a que el galán tuvo que abandonar la casona debido a una pelea con Luis Mateucci.

Ahora, llegó una nueva oportunidad para este romance y es que ambos se encontraban encerrados en el reality “Palabra de Honor”, espacio donde en estos momentos están participando como dupla.

En este contexto, es donde la modelo habló sobre los sentimientos que le despierta el español con el medio La Cuarta, en donde no descartó la idea de una posible relación dentro del encierro.

“No diría que me gusta Fabio, pero sí me llama mucho la atención”, aclaró de entrada la también expresentadora de TV.

Sobre las cosas que le atraen o valora del español, Faloon enfatizó en que Fabio es “un hombre guapo, inteligente y es un caballero, lo reconozco”.

Eso sí, aseguró que lo de afuera no es todo para ella, que lo importante es lo que hay adentro de la persona.

“Tengo que conocerlo un poco más allá de lo físico, porque, para mí, hay otras cosas que importan más”, explicó Larraguibel.

¿Podría existir un romance?

En relación a alguna proyección de pareja o una aventura de reality, Larraguibel aseguró que “uno nunca sabe lo que podría pasar”.

“Él puede decir algo y yo me voy a atravesar, porque soy así, tengo que ser coherente de cómo soy”, aclaró Faloon, en relación a sus carácter.

“Hay que ver cómo fluye, no me gusta apurar las cosas. Me gusta que las cosas pasen en el momento perfecto y, cuando yo lo sienta, lo voy a hacer”, cerró Larraguibel en el diálogo con el medio.