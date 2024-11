¿Disfrutaron juntos en Brasil?: Daniela Colett habla luego de rumores por presunto reencuentro con Luis Mateucci

Van casi tres semanas desde que culminó el reality del ‘13’ llamado ¿Ganar o Servir?, el cual tuvo de ganador al deportista de 39 años Pangal Andrade, luego de ganarle casi caminando a su contrincante: el exCalle 7, Francisco “Pancho” Rodríguez.

En esta ocasión, otras figuras que participaron en el programa de telerrealidad han estado en la palestra farandulera: Luis Mateucci y Daniela Colett, debido a que surgieron los rumores de un presunto reencuentro de estos excompañeros.

Y es que desde hace algunos días el modelo argentino se encuentra vacacionando en Brasil, por lo que no sería extraño que hayan compartido tiempo juntos. En honor a esto, cabe recordar que el modelo argentino y la periodista carioca tuvieron un enérgico romance dentro del reality.

Estos supuestos comenzaron a aparecer posterior a que el trasandino y la brasileña mostraran en sus redes sociales personales que disfrutaban de la costa de la Terra do Brasil, puesto que eligieron la misma ciudad para pasar descansar: Itaji, Santa Catarina .

La reacción de Colett

Luego de que la comunidad cibertnética empezara a rumorear sobre un posible remember, Daniela compartió un video en su perfil aclarando esta situación: “Oigan, estoy en la playa. Miren con quién ando, acá estamos, en Brasil, con mis amigas, por si tienen dudas”.

Acto seguido, a través de la conocida “caja de preguntas” de Instagram, le dejaron a la brasileña diversas interrogantes: quiso contestar una sobre el modelo de 36 años.

La consulta era “¿verdad que te viste con Luis?”, ante lo que la chica fue tajante en sus declaraciones: “Chic@s, les voy a contestar porque me preguntaron mucho eso, principalmente porque estábamos en el mismo lugar y se especuló”.

“ Pero no, no estuve con él, ni siquiera lo vi. Hace mucho que ya no hablamos, parece que solamente por indirectas en redes. Eso es todo ”, aclaró la diseñadora.