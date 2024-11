“¿Te tienes que colgar de mí?”: Oriana Marzolli estalla tras palabras de Sergio Rojas sobre supuesto audio de Facundo diciendo que la utilizó

La supuesta existencia de un audio de Facundo González hablando de Oriana Marzoli causó un nuevo conflicto dentro de “Palabra de Honor”, y es que la española está comenzando a dudar de su pareja.

Cabe recordar que todo comenzó cuando Sergio Rojas reveló en el cara a cara que existía un registro en donde el argentino aseguraba que entró a “¿Ganar o Servir?” con intenciones de tener algo con la venezolana para así ganar fama en nuestro país.

Ahora, en el adelanto del nuevo capítulo se vio como estas palabras siguen dando vueltas en la cabeza de Marzoli, provocando una fuerte discusión con González, que acaparará la atención de todo el reformatorio.

Todo comenzó cuando el periodista de farándula le afirmó que el audio era totalmente real, y que se lo podía mandar una vez que salieran del encierro.

“Cuando te conocí a ti no conocía a nadie más”, empezó a decir Facundo, pero Oriana no lo dejó hablar y empezó a encararlo: “A ver tú entras a jugar con los sentimientos de alguien, eres un payaso, freaky... ¿Te tienes que venir a colgar de mí? Yo no soy una liana, soy Oriana”, le aclaró, totalmente alterada.

Por su parte, Facundo le respondió: “Pude haber dicho ‘voy a entrar y me voy a comer a esta’, qué importa lo que pude haber dicho, es un reality que uno entra para joder. Después me enamoré de vos. Uno entra para pasarlo bien. Yo cuando estoy soltero entro a jugar”.

“Pero yo si estoy en un reality vivo mi vida real (...) ¿Te gustaría saber que yo entré a un reality que tú eres mucho más conocida y que me voy a colgar de este. No, yo no entró a decir que me voy a colgar de un tipo”, dijo Oriana, con lágrimas en los ojos.

Finalmente, la española se lanzará en contra de Sergio Rojas, ya que le insistirá para que confiese a qué persona le mandó el audio.

“Cuando digo algo, tengo pruebas. Así de simple”, expresó el periodista de “Que te lo digo”.

“Cuando el río suena, piedras trae”

Cabe recordar que no es primera vez que se insinúa que Facundo estaría traicionando a Oriana, y es que Faloon Larraguibel y Fabio Agostini también han declarado que el argentino le habría sido deseal con la española.

De hecho, Mazoli la situación a Fernanda Figueroa, a quien le reveló un extraño comportamiento que mantiene su pareja fuera.

“Yo confío en él, pero es muy random ver que borra todas las conversaciones. Incluso las conversaciones con su madre las borra y empieza de cero”, le confidenció.

“Antes no hacía caso a eso, pero primero Fabio y luego Faloon dijeron que saben cosas, y yo he estado un mes completo en Europa y él en Perú. Entonces cuando el río suena, piedras trae”, reconoció Marzoli.

Por su parte, Figueroa contuvo a su amiga y le dio un consejo: “Tenemos un gran instinto. Si tú sientes algo, es porque algo debe haber”, advirtió.