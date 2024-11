“Me pueden odiar todo lo que quieran”: Jordi Castell mantiene su postura tras polémicos dichos que llegaron a repercutir en México

Jordi Castell está lejos de pedir disculpas por sus dichos sobre Miss México que llegó a armar una polémica internacional por el tenor de sus críticas, las cuales fueron tildadas de misóginas . Incluso esta polémica ha llegado al país de la candidata increpada, llegando a ser viralizados.

Recordemos que todo esto sucedió durante la gala de Miss Universo, en la cual Emilia Dides se encontraba compitiendo por la corona y no alcanzó a posicionarse en el top 5, pero sí la modelo del país donde se realizó el certamen de belleza, María Fernanda Beltrán.

“Anda a saber tú que la mexicana se acostó con alguien ahí...”; “Habían algunas que parecían perritos con distemper” y “parecen transformistas con el maquillaje”, fueron algunos de los dichos del fotógrafo.

Sus dichos llegaron al país de Norteamérica, e incluso la exrepresentante mexicana de Miss Universo de 2019, Sofía Aragón, compartió y criticó las palabras de Jordi Castell. A la fecha de la publicación, la publicación tenía casi 2.500 comentarios.

Jordi Castell reafirma sus dichos

En el último capítulo del programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, se comunicaron con el panelista de “Tal Cual”, y él mantuvo su postura. “Yo entiendo, y lo digo con todo el respeto, que hay gente que no le gusta que se hable del cuerpo sobre todo cuando se miran al espejo y se odian al ver lo que tienen”, partió.

“Toda esta obsesión que tiene la generación de cristalito que no se puede decir nada. Estábamos transmitiendo un concurso de belleza, de esquemas de belleza que son tradicionales, que son una estructura muy rígida. Estábamos con un rating histórico porque nuestra candidata Emilia Dides tenía muchas posibilidades, mucho más talento, mucha más figura dentro de esos cánones estéticos que se exigen", continuó.

Entrando de lleno a sus comentarios sobre la representante mexicana, que estaba de local, y llegó al top 5, Jordi señaló que “si no lo entendieron como una humorada, qué pena por la gente que no tiene humor. Pero, yo no voy a pedir disculpas por algo que claramente es una ridiculez"

El fotógrafo aseguró que al investigar a María Fernanda Beltrán se podía apreciar que se había sometido a 12 cirugías estéticas antes del certamen.

“Mis exabruptos son una vez más, muy funables, y que se hagan cargo los que me escriben cosas terribles, pero yo no me puedo hacer cargo de algo que digo, evidentemente, con humor, y lo que mucha gente está acostumbrada a decir", añadió.

Sobre que sus dichos hayan llegado a oídos de gente mexicana, quienes han manifestado sus críticas, Castell apuntó que “me pueden odiar todo lo que quieran, yo entiendo que me odien, pero que entiendan que, después de muchos años, tenemos a una candidata que superaba con creces a varias"

“Pero también entiendo que México, por ser el dueño de casa, le haya regalado esta clasificación sin que la mereciera“, cerró Jordi Castell.