“¡Eso dice más de él que de mí!“: Miss Universo México respondió a los dichos de Jordi Castell en su contra

Una fuerte frase del fotógrafo Jordi Castell durante la transmisión de la final causó revuelo a nivel internacional. Él insinuó que la candidata de México en el Miss Universo, María Fernanda Beltrán, obtuvo su lugar en el top 5 por otros medios.

“Anda a saber tú que la mexicana se acostó con alguien ahí...”, dijo el panelista de “Tal Cual”.

Este momento fue viralizado, y llegó al país de origen de la modelo afectada. Incluso llegó a ojos de la Miss Universo México 2019, Sofía Aragón, quien se quedó con la segunda posición de dicho certamen.

Ella publicó un extracto del video y realizó su propio comentario con respecto a los dichos de Jordi. “¿Neta? Siglo XXI, 2024 ¿y tenemos este tipo de comentarios?“, partió cuestionando.

“Yo sólo me preguntó por qué seguimos culpando a las mujeres por su éxito. ¿Por qué no somos capaces de reconocer y admirar el trabajo de una persona y siempre queremos encontrar una justificación que se ‘acostó' con alguien para lograr algo en la vida?“, continuó.

Argón destacó que es muy difícil lograr el tercer lugar en un certamen como aquel que cuenta con la participación de 120 países. “Este señor presentador chileno de televisión insinuó que la mexicana tuvo que ‘comprar su lugar con favores’ para poder lograr esa gran hazaña", añadió.

La reacción de María Fernanda Beltrán

“Como mujer y ex Miss México sé la dedicación, el esfuerzo, la constancia y la disciplina que requiere un resultado como el de María Fernanda. Comentarios tan estúpidos como el de este caballero llenos de misoginia y desprestigiando por completo el honor de una persona con algo que no te consta, me parece despreciable y digno que lo retiren por completo de la televisión“, continuó Sofía.

“Este ataque no solamente es hacia María Fernanda, sino a todas las mujeres del mundo que constantemente tenemos que luchar por demostrar que nuestros éxitos son mérito propio. Me genera absoluta repulsión darme cuenta de que seguimos permitiendo que en la televisión se hagan comentarios de este calibre y que no haya absolutamente ninguna consecuencia hacia los hombres o mujeres que se atreven a denigrar el trabajo de una mujer llamándola, de alguna u otra forma, prostituta”.

María Fernanda Beltrán Captura: Instagram @fersitabel

Sofía Aragón destacó el trabajo de María Fernanda, llamándolo como “espectacular” y apreciando su evolución desde su primer día en concursos de belleza. “Es una mujer que ha sido completamente disciplinada y ha dedicado completamente su tiempo para demostrar que su pasión y sus sueños se pueden cumplir".

“Yo, como mujer, me siento completamente insultada por comentarios como el de este caballero que son machistas, misóginos y absolutamente denigrantes. Hoy hablo en voz de Fernanda y a todas las mujeres que se le ha dicho lo mismo", cerró.

Ante esta forma de apoyo, María Fernanda Beltrán reaccionó a las palabras tanto de Sofía Aragón como a las de Jordi Castell. “Gracias amor por tu apoyo ! Eso dice más de él que de mi! El león cree que todos son de su condición“, escribió en los comentarios de Instagram.