“Prefirió traicionarme a mí“: Antonella Ríos desclasificó actitud de Andrés Caniulef dentro de “Palabra de honor”

La actriz Antonella Ríos estaba en la cuerda floja en el último capítulo del reality show de Canal 13, “Palabra de honor”. Ella era la opción de todos sus compañeros para ser la primera nominada de la semana, ya que la consideraban como el eslabón más débil.

Ahí es cuando entró su amigo Sergio Rojas para salvarla, y decidió elegir a Dash y Malito para que vayan a eliminación. “Yo sí me debo a mí mismo, mi coherencia (...) Antonella Ríos es mi hermana, yo la adoro. Esto dice ‘¿Lealtad o traición?‘, y mi lealtad está hacia mí y mi hermandad", argumentó.

Esto fue explicado en extenso en el último programa de “ Que te lo digo ”, en donde el periodista de farándula habló sobre los entretelones que no se vio en pantalla. Él explicó que Andrés Caniulef irrumpió en llanto ya que había prometido la cabeza de Antonella al resto de sus compañeros, lo que fue evitado por Sergio.

“Andrés no se lavó las manos, yo se lo pedí. Yo le dije: ‘Andrés, esta votación déjame decir a mí y yo me haré cargo de las consecuencias' (...) Él iba a traicionar al resto de sus compañeros“, relató.

Antonella Ríos Captura: Palabra de honor de Canal 13

La respuesta de Antonella Ríos

La involucrada alzó la voz ante esto, y entregó su visión al respecto a las acciones de Caniulef. “Prefirió traicionarme a mí que trabajó conmigo harto tiempo y es por eso que después cuando él llora, yo digo ‘¿Por qué está llorando?‘. Es cosa de que se haga cargo de lo que él piensa, y sea consecuente con lo que él le dice al resto", lanzó la afectada.

Ella recalcó que cuando la escogieron, Andrés la miró en menos al momento de que se integrara, ya que llenó al resto de bonitas palabras, mas a ella no. “En general fue así la dinámica conmigo, no en mala, pero como diciendo ‘meh’. Yo me sentí así, en esta situación se remarcó mucho más y menos mal que apareció Sergio porque uno está súper vulnerable. Uno siente que es penca, que tiene cara de poto", añadió.

Antonella Ríos Captura: Que te lo digo de Zona Latina

“Tener alguien que te de un soporte como Sergio para mí fue súper importante, y por contraparte, alguien que conocías y trabajaste como Andrés, me sorprendió muchísimo su actitud porque quizás yo no lo hubiese votado", continuó la panelista de “QTLD”.

“Pensé que habían más códigos, lealtad entre nosotros, ya me doy cuenta que no. Tampoco tengo mala onda con él, pero me sorprendió igual”, cerró Antonella Ríos.